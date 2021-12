Director del MBA con Enfoque en Business Analytics de Pacífico Business School

Querido Papá Noel.

Ya teniendo cerrado el plan para el 2022, aprovecho un respiro para escribirte antes de que se me echen las fiestas encima.

Este año me he portado regular, ha habido de cal y de arena, no sé si merezco pedirte algo; pero vale el intento.

Te dejo mi lista de deseos:

Ingenieros de datos y científicos de datos. ¡Uf! No sabes lo que cuesta hoy en día conseguir estos perfiles. ¡Ah!, de preferencia, que quieran ganar menos que yo. Una tecnología de Big Data razonablemente estable. No hay quien viva con tanta obsolescencia express, que madure de una buena vez y podamos tener plataformas con algo de futuro. Un modelo de business case. Imprescindible que demuestre que es mejor tomar decisiones con datos que sin ellos. Sí, es de sentido común; pero los talibanes quieren números. Un modelo operativo con un time-to-market que me permita seguir el paso a mis compañeros del negocio, demoro demasiado en dar resultados, siempre llego tarde a la fiesta.

No quiero que esto me salga gratis, en contrapartida, aquí tienes mis propósitos para el próximo año:

No dejaré pasar un año más sin preocuparme de la cultura del dato; iré a cada reunión, a cada comité, a cada foro de la empresa y los convenceré de que sin una verdadera cultura del dato jamás seremos una empresa data-driven.

Dejaré de hacer presentaciones kilométricas llenas de datos obvios, para centrarme en hacer buenos storytellings con pocos datos que sinteticen lo importante.

Nunca más crearemos modelos con mucho lift y poca monetización, tienes mi compromiso que el equipo se centrará en ganar dinero, el de verdad; y,

Tienes mi palabra de que el 2022 la nube realmente costará menos, no dejaré de seguir los costos hasta por fin lograr que gastemos menos. Aunque tenga que vivir pegado a la consola, la nube ahorrará.

Bueno, sin más me despido, espero que mis propósitos del próximo año te convenzan de traerme algo de mi lista de deseos, con que me concedas uno me doy por bien servido.

Un fuerte abrazo, una muy feliz navidad (aunque sea día laborable para ti) y un bendecido 2022 para toda tu familia.





Atentamente

Tu amigo CDO





* Nota: agradezco las ideas para este artículo a Gabriela Gómez, Oscar Vega y Antonio Álvarez compañeros CDO.