Menos turistas son menos divisas. En el 2023 se perdieron más de US$ 1,000 millones en comparación con el 2019. Eso es menos dinero gastado en las pymes, que son la mayoría del sector.

La conectividad es clave para recuperar el turismo. Un ejemplo es el aeropuerto de Ayacucho, que en el 2007 movilizó a 26,810 pasajeros, y luego de su concesión llegó a 280,652 pasajeros en el 2019. En el periodo enero-noviembre del 2023 fueron 315,120 pasajeros. Un círculo virtuoso: desarrollo del destino turístico, empleo y desarrollo.

Sin embargo, hoy enfrentamos serias amenazas para la conectividad.

1. El nuevo aeropuerto Jorge Chavez estará listo en diciembre del 2024; sin embargo, existen grandes desafíos. Su principal acceso, el puente Santa Rosa, no fue construido a tiempo por Provías, que depende del MTC, y se colocarán puentes temporales (¡una vergüenza internacional!). Además, varias obras alrededor carecen de planificación: el cierre de la av. Faucett por tramos durante varios años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima (cuya estación final no llega al nuevo aeropuerto, sino al antiguo), las obras de la vía expresa Santa Rosa y el intercambio Morales Duárez-Faucett. Una pésima cara de la puerta de entrada a nuestro país.

Tenemos que actuar. Se debe conformar un grupo de muy alto nivel, con los propios ministros (no funcionarios) del MTC, MEF, Mincetur y la PCM, así como el alcalde del Callao, para tomar medidas concretas y solucionar el tema. Si no son capaces de solucionarlo, deben dar un paso al costado. El Perú no puede ser la vergüenza de la región.

2. Se tiene que resolver el problema de Corpac –otro ejemplo fallido de empresa estatal–, encargada del control del tránsito aéreo y de operar aeropuertos. El saliente Consejo Directivo hizo cambios claves que deben continuar, como el curso de capacitaciones (no había desde el 2016) para nuevos meteorólogos, especialistas en comunicaciones, compra de equipos faltantes para el aeropuerto Jorge Chávez, formación de nuevos controladores aéreos, 16 nuevos radaristas, normas que lo autorizan a trabajar con organismos internacionales para la compra eficiente de equipos, modernización tecnológica y reorganización institucional. Hay mucho por hacer y no se puede retroceder.

3. El aeropuerto de Chinchero tiene varios problemas: i) obras paralizadas, ii) falta que el MTC defina el proceso de puesta en marcha, y iii) se debe licitar internacionalmente y de manera transparente su operación.

4. Concesionar el tercer grupo de aeropuertos regionales, para dar conectividad a regiones como Jaén o Jauja (hoy cerrados). Claramente, ni Corpac ni el MTC pueden con ellos.

¡Es hora de impulsar la conectividad del país!

SOBRE EL AUTOR Jessica Luna