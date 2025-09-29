El Gobierno laborista del Reino Unido anunció el lunes que planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente en el país, durante el congreso anual del partido, donde preocupa el ascenso de la formación de extrema derecha Reform UK.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, detalló su propuesta ante los militantes del Partido Laborista reunidos en Liverpool (norte de Inglaterra), la última de una serie de medidas anunciadas por el gobierno de Keir Starmer con el fin de reducir la inmigración en el país.

“Sin control, no podremos tener las condiciones en las que nuestro país pueda ser abierto, tolerante y generoso”, declaró la ministra. “Debes ganarte el derecho a establecerte en este país para siempre”.

Reino Unido exigirá a los inmigrantes contribuir a la sociedad y a sus comunidades “para ganarse el derecho a permanecer indefinidamente” en el país, anunció este lunes la ministra del Interior, Shabana Mahmood, quien tiene origen paquitaní y musulmán.

La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro, que llegó a Downing Street hace quince meses, pero al que parece irle mal en las encuestas.

Según el proyecto del gobierno, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán contar con un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar con un nivel alto de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local.

Mahmood expuso una serie de condiciones, que someterá a consulta pública en las próximas semanas, para obtener la residencia indefinida -previa al acceso a la nacionalidad-, y confirmó que el umbral para acceder a ella se elevará de cinco a diez años.

Nuevas condiciones

Entre los requisitos se incluyen trabajar, cotizar al sistema de seguridad social, “no recibir ni un solo penique en prestaciones”, dominar el inglés, no tener antecedentes penales y participar en actividades de voluntariado en la comunidad.

“El tiempo pasado en el país no será suficiente. Al igual que hicieron mis padres, deberán ganarse el derecho a vivir en este país de forma indefinida”, afirmó la ministra, de origen paquistaní.

Bajo el nuevo programa, la obtención de la residencia dependerá de la contribución del solicitante, del modo que algunos podrían acceder antes si cumplen con todos los requisitos mientras que otros tendrían que esperar más tiempo o no alcanzarla si su aportación es menor.

La ministra defendió la necesidad de controlar las fronteras y mantener un sistema migratorio justo, advirtiendo de que “el patriotismo es una fuerza para bien, pero si no se gestiona correctamente, puede convertirse en algo más pequeño, más cercano al etnonacionalismo”.

Auge de la extrema derecha

Actualmente, las personas que, entre otras cosas, han trabajado cinco años en Reino Unido, pueden solicitar un permiso de residencia permanente, obteniendo el derecho a vivir en el lugar, trabajar y recibir ayudas.

Este anuncio llega pocos días después de que la formación de extrema derecha Reform UK, que lidera con comodidad las encuestas, prometiera eliminar el permiso de residencia permanente si llega al poder.

El partido de Nigel Farage también quiere obligar a los migrantes, incluidos aquellos ya regularizados, a solicitar un visado cada cinco años.

La formación de Nigel Farage, que lidera las encuestas electorales, planteó la semana pasada eliminar la residencia indefinida y reemplazarla por visados periódicos con exigencias más altas de inglés y salario, lo que restringiría además el acceso a la ciudadanía.

El domingo, Keir Starmer atacó a Reform UK, calificando el proyecto del partido de extrema derecha de “inmoral” y “racista”.

En su discurso del lunes, Shabana Mahmood, cuya familia procede de Pakistán, fustigó el auge de un “etnonacionalismo” en Reino Unido y denunció las “falsas promesas” de Nigel Farage.

La ministra llamó a luchar “por un Reino Unido más grande y no por una Inglaterra encogida”, en referencia a las manifestaciones contra los inmigrantes que se han extendido por el país.

El primer ministro y líder laborista, Keir Starmer, calificó la propuesta de Farage de “racista e inmoral”, al privar de la residencia a quienes ya la tienen, pero subrayó que su Gobierno también reforzará el control migratorio. (Foto de EFE/EPA/NEIL HALL)

Pero Mahmood también consideró que es necesario “comprender por qué algunos piensan que este país no funciona”.

El ejecutivo laborista multiplica las medidas para luchar contra la inmigración regular e irregular.

Por ejemplo, ya anunció que planea elevar el nivel educativo exigido para obtener un visado de trabajo y que aumentará de cinco a diez años de estancia en el país el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia permanente.

Aumento de permisos de residencia permanente

El año pasado, 163,000 personas obtuvieron un permiso de residencia permanente, una cifra que aumentó un 35% respecto al año anterior.

En otra intervención en el congreso del partido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, estimó que los votantes tendrán que elegir en 2029 entre los laboristas y “la ideología del caos de la derecha”.

Alrededor de un centenar de organizaciones, entre ellas Oxfam, Save The Children y Greenpeace, han escrito a la ministra de Interior para instarla a “dejar de hacer de los migrantes chivos expiatorios”.

Desde principios de año, más de 33,000 migrantes han llegado a las costas británicas en embarcaciones precarias, cruzando el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra y Francia. Solo el sábado, 895 personas arribaron a Reino Unido, incluyendo 125 en un solo barco, algo nunca visto.

Un total de 27 personas han muerto desde principios de año intentando la travesía del Canal de la Mancha, según datos recopilados por AFP a partir de fuentes oficiales.

Elaborado con información de EFE y AFP