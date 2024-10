La incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) desde el 15 de diciembre próximo –Perú forma parte de este bloque desde el 2021–, ayudará a fortalecer los lazos comerciales con ese país, informó la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Asociación de Exportadores (ADEX), Alejandra Portillo Chávarry.

Durante el evento ‘Experiencias y Oportunidades en el Uso de los Acuerdos Comerciales: CPTPP y Acuerdo Andino’, organizado por el gremio y la Embajada Británica, detalló que nuestro país le exporta principalmente productos tradicionales como gas líquido natural, oro en bruto y café sin tostar.

Asimismo, si bien se envían otros bienes como suéteres de algodón (confecciones); arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos y mandarinas (agroindustria); camarones congelados (pesca y acuicultura); y antracitas (minería no metálica), lo cierto es que tienen un mayor potencial para ser despachados por montos mayores.

“El acuerdo facilita significativamente el camino de las empresas peruanas, aumentando las oportunidades y haciendo que el comercio con Reino Unido sea más accesible y competitivo”, agregó.

En el 2023, Reino Unido fue el onceavo destino de la oferta con valor agregado nacional, concentrando el 2.3% del total (US$ 433 millones de US$ 18 mil 487 millones).

El ranking fue liderado por arándanos (US$ 80 millones 551 mil), paltas (US$ 75 millones 749 mil), uvas (US$ 60 millones 288 mil), espárragos (US$ 31 millones 324 mil) y conservas de atún (US$ 17 millones 131 mil).

Por su parte, las importaciones procedentes de Reino Unido incluyeron leche y nata en polvo (US$ 19 millones), partes de turbinas de gas (US$ 13 millones 500 mil), whisky (US$ 12 millones), grupos electrógenos (US$ 12 millones) y motores diésel (US$ 11 millones).

Portillo resaltó que, el año pasado, el comercio bilateral generó más de 100 mil 400 empleos –entre directos, indirectos e inducidos–, representando el 2.3% del total (alrededor de 4 millones). En este contexto, el sector agro fue el más dinámico, creando más de 74 mil puestos, seguido por la minería y la pesca no tradicional.

Puntualizó que se registraron 496 empresas exportadoras al Reino Unido, de las cuales el 96.8% fueron pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según el equipo de Utilización del Acuerdo de Libre Comercio (Free Trade Agreement Utilisation Team) del Ministerio de Negocios y Comercio del Reino Unido, dentro del acuerdo con los Países Andinos (Perú, Ecuador y Colombia) el 50% de las exportaciones corresponden a Perú.

También compartieron su misión de priorizar el sector servicios, especialmente aquellos orientados a infraestructura, tecnología agrícola, minería, ciencias y energías renovables.

A su turno, la directora de ADEX, Liz Soto Luna, enfatizó en la importancia de construir puentes con el país europeo, con el objetivo de mejorar la cooperación en tecnología, sostenibilidad e innovación, elementos vitales para fortalecer las economías de ambos países y abordar los desafíos globales.

