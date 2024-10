El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, manifestó que el 48% del total de inversiones en exploraciones en el Perú proviene de Reino Unido y Canadá.

Mucho sostuvo que actualmente la cartera de proyectos de exploración minera implica 75 iniciativas y una inversión de US$ 644 millones. De dicho monto, la inversión del Reino Unido es del 25.8% o lo equivalente a US$ 166 millones con 9 proyectos.

En el caso de Canadá, el ministro detalló que la inversión es del 22.2%, lo que alcanza una inversión de US$ 143 millones con 24 proyectos. Otros países inversores en exploraciones en nuestro país son Brasil con el 11.7% o US$ 75 millones con 14 proyectos, y Suiza con el 6.2% o US$ 40 millones con dos iniciativas.

El ministro así lo dio a conocer durante la ‘Master Class’ que ofreció en MINExpo 2024, en Las Vegas, Estados Unidos, informó el Instituto de Ingenieros de Minas en el Perú (IIMP).

Asimismo, Mucho explicó que del total de 75 proyectos de la cartera de exploración, el 39% son de cobre e involucran US$ 254 millones. Entre ellos se encuentran, Esperanza, El Carmen, Antamayo, Silvia y Los Chapitos.

En cuanto a oro, el titular del Minem destacó que el 30% de iniciativas ascienden a US$ 191 millones. Algunas de ellas son La Zanja, Coloso, Colpayoc, Colorado y Las Defensas. Finalmente, refirió que el 13% de proyectos de la cartera son de zinc; el 12%, de plata; el 3% de litio; el 2%, de hierro; el 0.6% de níquel y el resto de 0.6%, de plomo.