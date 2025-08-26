El grupo parlamentario Renovación Popular solicitó a la Mesa Directiva del Congreso dar prioridad al debate del Proyecto de Ley N.° 3022/2022-CR, presentado por su vocera titular, Norma Yarrow. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la idoneidad en la designación de ministros y fortalecer la censura como herramienta de control político.

El pedido surge tras la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien juró el cargo el último sábado.

La propuesta de reforma constitucional plantea modificar el artículo 132 de la Carta Magna para prohibir que un ministro censurado pueda volver a ser nombrado en otra cartera durante lo que reste del mandato presidencial. Asimismo, dispone que los integrantes de un Consejo de Ministros censurado no puedan formar parte del gabinete que lo reemplace.

En esa línea, el proyecto establece una restricción adicional: el Presidente de la República quedaría impedido de designar a lo largo de su gestión a cualquier persona que haya recibido una censura del Congreso , al considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo.

La iniciativa, presentada por la congresista Norma Yarrow, plantea modificar la Constitución para reforzar la figura de la censura. Foto: Congreso.

“Basta recordar lo ocurrido en el gobierno de Pedro Castillo, donde ministros censurados volvieron a ocupar carteras importantes, y luego terminaron involucrados en el intento de golpe que puso en riesgo la democracia y casi lleva al país al abismo. Esa historia no puede repetirse”, señaló la congresista Yarrow.

La parlamentaria enfatizó que la propuesta busca “fortalecer la democracia, dar eficacia real a la censura y garantizar que la gestión pública esté en manos de autoridades con capacidad y preparación”. En ese sentido, exhortó a la Comisión de Constitución a priorizar el debate y dictamen del proyecto durante la presente legislatura.