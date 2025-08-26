Renovación Popular busca que ministros censurados no vuelvan a integrar gabinetes durante todo el mandato presidencial. (Foto: Congreso)
Renovación Popular busca que ministros censurados no vuelvan a integrar gabinetes durante todo el mandato presidencial. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El grupo parlamentario solicitó a la Mesa Directiva del dar prioridad al debate del Proyecto de Ley N.° 3022/2022-CR, presentado por su vocera titular, Norma Yarrow. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la idoneidad en la designación de ministros y fortalecer la censura como herramienta de control político.

El pedido surge tras la , quien juró el cargo el último sábado.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo no teme posible censura del Gabinete Ministerial tras regreso de Santiváñez

La propuesta de reforma constitucional plantea modificar el artículo 132 de la Carta Magna para . Asimismo, dispone que los integrantes de un Consejo de Ministros censurado no puedan formar parte del gabinete que lo reemplace.

En esa línea, el proyecto establece una restricción adicional: el Presidente de la República quedaría impedido de designar a lo largo de su gestión a cualquier persona que haya recibido una censura del Congreso, al considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo.

La iniciativa, presentada por la congresista Norma Yarrow, plantea modificar la Constitución para reforzar la figura de la censura. Foto: Congreso.
La iniciativa, presentada por la congresista Norma Yarrow, plantea modificar la Constitución para reforzar la figura de la censura. Foto: Congreso.

“Basta recordar lo ocurrido en el gobierno de Pedro Castillo, donde ministros censurados volvieron a ocupar carteras importantes, y luego terminaron involucrados en el intento de golpe que puso en riesgo la democracia y casi lleva al país al abismo. Esa historia no puede repetirse”, señaló la congresista Yarrow.

LEA TAMBIÉN: Vendedor de dulces sin estudios sería un presunto testaferro en empresa de la congresista María Acuña

La parlamentaria enfatizó que la propuesta busca “fortalecer la democracia, dar eficacia real a la censura y garantizar que la gestión pública esté en manos de autoridades con capacidad y preparación”. En ese sentido, exhortó a la Comisión de Constitución a priorizar el debate y dictamen del proyecto durante la presente legislatura.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía logra sentencia contra Juan de Dios Zorrilla por caso ‘Árbitros vinculado a Odebrecht’
PJ rechaza pedido para levantar secreto bancario del congresista Jorge Luis Flores: ¿Qué pasó?
Pese a las críticas, Arana le da la bienvenida a su gabinete a Santiváñez y lo califica de “valiente”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.