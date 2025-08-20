El último martes, la Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate de las dos propuestas de reglamento de las cámaras de Diputados y Senadores que tendrá el próximo Congreso bicameral.

Sin embargo, un artículo en ambos documentos llamó la atención, debido a que buscaría elevar el sueldo que percibirán mensualmente los futuros senadores y diputados.

De acuerdo al Artículo 24, inciso g), de dichas propuestas, los senadores y diputados tienen el derecho “a percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular”; es decir, pasarían de ganar un sueldo fijo de S/15,600 a casi S/35,000, en caso se aprueben los respectivos reglamentos.

Tras conocerse esta noticia, la bancada de Renovación Popular (RP) rechazó dicha propuesta, al señalar que una medida de este tipo no se ajusta a la situación actual que vive el país.

“Una medida de esta naturaleza no se ajusta a la actual situación social y económica por la que atraviesan millones de peruanos y solo agudizaría el rechazo de la población hacia la representación nacional”, indicaron en un comunicado.

En ese sentido, dicho grupo parlamentario exigió que las remuneraciones de los futuros diputados y senadores se mantengan iguales a la de los actuales legisladores, “resaltando la importancia de mantener una línea de austeridad en la gestión pública”.

“Finalmente, remarcamos que la labor parlamentaria debe ser remunerada de manera justa y equilibrada con la responsabilidad del cargo, peso sin excesos ni privilegios”, remarcaron.

DESDE FUERZA POPULAR JUSTIFICAN LA EQUIPARACIÓN SALARIAL

En diálogo con RPP, el vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien busca la reelección en el Senado, recordó que los magistrados de alto rango tienen un estatus similar al de los congresistas.

De esta manera, justificó la equiparación salarial que se plantea en las propuestas de reglamento.

“No se está simplemente elevando, sino se está considerando la posibilidad de igualar los sueldos con otros funcionarios del Estado“, aseveró.