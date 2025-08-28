El Poder Judicial impuso una sanción económica contra los cinco integrantes del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no acatar dos resoluciones judiciales que ordenaban inscribir el partido Unidad Popular, que lidera el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a fin de que participe en las elecciones generales de abril del 2026.

En su resolución, el juez del Tercer Juzgado Constitucional, John Paredes, impuso una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal-URP (S/535.00) a cada uno de los cinco magistrados que integran este organismo.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Poder Judicial anuló resolución del JNE y ordenó inscripción de Unidad Popular

Estos son: Roberto Burneo Bermejo (presidente), Martha Elizabeth Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rubén Jaime Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. Todos ellos fueron multados por la suma de S/2,675.00.

La sanción también alcanza al actual director de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), Felipe Andrés Paredes San Román.

El magistrado también ordenó que se ponga en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento por parte de los miembros del JNE en acatar estas resoluciones judiciales.

“Remitir copias de los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones, respecto a los funcionarios descritos, ante el incumplimiento del mandato judicial descrito en las resoluciones 1 y 2, procede para ello”, se lee en el documento, al que accedió Gestión.

Resolución del Poder Judicial

LES DAN UN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES PARA ACATAR LA RESOLUCIÓN

El juez Paredes ordenó nuevamente a los cinco miembros del pleno del JNE que cumplan con la resolución judicial que dispone la inscripción de Unidad Popular para los comicios de abril del 2026 en un plazo de 2 días hábiles, “bajo apercibimiento de un nueva multa individual y progresiva de 5 URP, a cada uno, y nueva remisión de actuados al Ministerio Público”.

También se hizo lo propio con el director nacional de DNROP, para que en un plazo de 2 días hábiles acate dicha resolución judicial, “sin perjuicio de iniciarle un procedimiento disciplinario ante la entidad correspondiente para su destitución”.

Como se recuerda, Paredes San Román informó el último miércoles al despacho del juez Paredes Salas que el JNE interpuso un recurso de apelación el pasado lunes 25 de agosto, a fin de anular la resolución emitida por su despacho, por lo que dijo que “no no podrá emitir pronunciamiento hasta que se resuelva dicho recurso”.

Dicha apelación fue admitida a trámite y será revisada por una instancia superior para que se emita una decisión al respecto, informó RPP.