El partido político Somos Perú anunció la precandidatura de Susana Díaz, más conocida como Susy Díaz, a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para las Elecciones Generales 2026.

El anuncio se dio en una publicación realizada en redes sociales por Patricia Li, presidenta de la organización política.

“Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes. Un solo corazón”, se lee en el post.

LEA TAMBIÉN: Juan José Santivañez postulará al Senado con Alianza para el Progreso

Cabe recordar que Susy Díaz fue elegida congresista, ejerciendo dicho cargo entre los años 1995 y 2000 tras haber postulado por el Movimiento Independiente Agrario (MIA).

Durante su periodo parlamentario, Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron finalmente aprobados.

En el año 2000, cuando aún era congresista, se le acusó de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos a cambio de apoyo político en el Congreso.

El Poder Judicial la condenó en 2009 a tres años de prisión suspendida y al pago de 200 mil soles como reparación civil junto con Montesinos, quien nunca asumió su parte de dicha compensación. Por ello, Díaz asumió la totalidad del pago, el cuál lo hizo en diferentes etapas.