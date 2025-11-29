El Pleno del Congreso aprobó la noche del viernes los tres proyectos que conforman el marco económico del Estado para el 2026: la Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero.

La Ley de Endeudamiento del Sector Público consiguió 94 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Luego, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público fue respaldada también por 94 congresistas, mientras que 10 votaron en contra y dos se abstuvieron.

Finalmente, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026 obtuvo la mayor adhesión, con 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Presupuesto 2026 prioriza educación, salud, seguridad y ciencia

El Presupuesto del Sector Público asciende a S/ 257,561 millones, orientados a sectores clave como educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana . El dictamen aprobado establece el monto global del gasto anual y los créditos presupuestarios máximos para los tres niveles de gobierno.

Entre sus principales disposiciones, la norma prohíbe las modificaciones presupuestarias que trasladen recursos de gastos de capital hacia gastos corrientes, con el fin de evitar desequilibrios en la inversión pública. También asigna S/ 1,647 millones para gobiernos regionales y locales con cargo a recursos ordinarios.

En materia social, se destinan S/ 542,6 millones al Programa para la Reducción de la Violencia contra la Mujer . En seguridad ciudadana, se autorizó una transferencia de S/ 50 millones al Programa Presupuestal 0030 para acciones de prevención y reducción del delito, bajo mecanismos de verificación de metas. El presupuesto incluye además una agenda de fortalecimiento para ciencia, tecnología e innovación, con recursos para Concytec, Prociencia, INGEMMET y ProInnóvate.

En educación, se autorizan modificaciones por hasta S/ 100,7 millones para programas de acceso, inclusión, formación docente y mantenimiento, con la restricción de no destinar estos fondos a contrataciones de personal.

Durante el debate, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó el carácter consensuado del proceso: “Este presupuesto fue realizado por el anterior gobierno, pero gracias al trabajo conjunto del Congreso y el Ejecutivo se han podido incorporar modificaciones. La política es el arte de concertar voluntades”, indicó.

Foto: Congreso.

Endeudamiento: se autoriza hasta US$ 2,840 millones para 2026

La Ley de Endeudamiento del Sector Público fue aprobada con 96 votos a favor. El dictamen incorpora 28 modificaciones respecto a su versión inicial, recogiendo –según su presidente, Alejandro Soto (APP)– pedidos regionales y demandas de los trabajadores “sin sacrificar la responsabilidad fiscal”.

El texto autoriza al Ejecutivo a:

Operaciones de endeudamiento externo por hasta US$ 2,840 millones, destinados a:

Sectores económicos y sociales: US$ 1,840 millones

Apoyo a la balanza de pagos: US$ 1,000 millones

Endeudamiento interno por hasta S/ 38,435 millones, orientados a:

Sectores económicos y sociales: S/ 1,639 millones

Apoyo a la balanza de pagos: S/ 28,831 millones

Bonos ONP: S/ 42 millones

Defensa Nacional: S/ 7,923 millones

Además, se aprueba la emisión interna de bonos por hasta S/ 28,831 millones, contemplados en el marco de las operaciones de endeudamiento autorizadas.

Equilibrio Financiero: reglas para asegurar sostenibilidad fiscal

La Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el 2026 se aprobó con 97 votos a favor. Esta norma define las fuentes de financiamiento del presupuesto —impuestos, explotación de recursos naturales, tasas, endeudamiento y donaciones— y detalla cómo se sostendrá el gasto previsto.

Estos recursos ascienden a S/ 257,561 millones, provenientes de:

Recursos ordinarios: S/ 171,240 millones

Recursos directamente recaudados: S/ 9,042 millones

Operaciones oficiales de crédito: S/ 31,903 millones

Donaciones y transferencias: S/ 521 millones

Recursos determinados: S/ 44,856 millones

La ley también fija reglas de estabilidad presupuestaria, incorpora recursos de concesiones y reconoce gastos tributarios por S/ 19,700 millones. Además, autoriza la transferencia de S/ 800 millones en utilidades de FONAFE y la asignación de S/ 29,450 millones para acciones de remediación ambiental en el subsector hidrocarburos.