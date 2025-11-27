El congresista Héctor Acuña Peralta, del grupo parlamentario Honor y Democracia, presentó este 27 de noviembre el Proyecto de Ley N° 13376/2025-CR, que propone declarar en emergencia y reorganización al Seguro Social de Salud (EsSalud) por un periodo de seis meses. La iniciativa sostiene que es necesario enfrentar una “crisis institucional, económica, de infraestructura, de equipamiento y de recursos humanos” que afecta la atención a los asegurados.

La declaratoria de emergencia busca identificar alternativas para asegurar la prestación oportuna y eficiente de los servicios, así como mejorar el uso de los recursos institucionales. La propuesta también establece un conjunto de obligaciones y plazos para los sectores involucrados.

Diagnóstico de brechas y seguimiento

En un máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Trabajo —en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía— deberá presentar un diagnóstico del estado situacional de EsSalud . El informe debe incluir brechas en infraestructura, equipamiento, personal, medicamentos e insumos médicos.

Sobre esa base, se deberá entregar además un Plan de Implementación con metas, indicadores, cronograma y presupuesto, de cumplimiento obligatorio para los funcionarios responsables.

Proyecto de ley tiene por objeto declarar en emergencia y reorganización a EsSalud para mejorar su gestión y atención. Foto: Foto: Congreso.

El proyecto dispone que el Consejo Directivo de EsSalud remita trimestralmente a Susalud, la Contraloría y las comisiones de Fiscalización y de Salud del Congreso un informe detallado del avance de las medidas.

Otro punto central es el saneamiento físico-legal de los inmuebles de EsSalud. En un plazo no mayor de 15 días, la entidad deberá elaborar un plan específico con apoyo de Trabajo, Salud, Sunarp y la Superintendencia de Bienes Estatales, además de los gobiernos regionales y municipalidades.

La propuesta también incorpora medidas sobre equipamiento. Se establece una moratoria de cinco años para contratar servicios de alquiler de equipos médicos, prohibición que alcanza cualquier renovación o adenda sobre contratos vigentes. En adelante, EsSalud deberá adquirir directamente el equipamiento necesario, conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas. La Contraloría y Susalud supervisarán el uso de los recursos destinados a estas compras.

Requisitos para integrar el Consejo Directivo

Finalmente, el proyecto plantea modificar la Ley de creación de EsSalud para agregar requisitos a los tres integrantes del Consejo Directivo designados por el Poder Ejecutivo:

Contar con título profesional. Contar con estudios superiores en alta dirección y gestión pública, administración, gestión de servicios de salud, gestión de calidad y/o gestión de procesos. Contar con experiencia profesional no menor de ocho (08) años de ejercicio. Contar con experiencia en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico similar no menor de cinco (05) años. No contar con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por la comisión de delito doloso.

La iniciativa queda ahora a la espera de ser derivada a comisiones para su evaluación.