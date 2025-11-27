La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al informe final que plantea acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, Willy Huerta Oliva, por su presunta responsabilidad en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El documento, correspondiente a las denuncias constitucionales 547 y 575, fue aprobado con 14 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. Con ello, el texto quedó listo para que el Consejo Directivo agende su debate y votación en el Pleno, informó el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

La comisión encargada de sustentar el informe ante el hemiciclo estará conformada por las congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Ana Zegarra (Somos Perú).

Aunque se había anunciado la participación virtual del exministro Huerta durante la sesión, esta finalmente no se concretó.

Comisión Permanente avaló el informe que propone la inhabilitación del exministro Willy Huerta por su presunta participación en el fallido golpe del 2022. Foto: Congreso.

El informe también alcanza al expresidente Pedro Castillo Terrones, a la expremier Betssy Chávez y al exministro de Comercio Exterior y actual congresista Roberto Sánchez Palomino. En el caso de Castillo y Chávez, la Comisión Permanente ya aprobó en sesiones previas la recomendación de acusarlos por infracción constitucional e inhabilitarlos por 10 años.

Asimismo, se ratificó la recomendación de archivar la denuncia contra Sánchez Palomino, tras verificarse la existencia de una resolución suprema que descarta su participación en los hechos materia de investigación.