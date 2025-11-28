El nivel de gobernanza es el factor determinante del éxito o estancamiento del proyecto, indicó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). (Imagen: Andina)
El nivel de gobernanza es el factor determinante del éxito o estancamiento del proyecto, indicó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El proyecto del busca consolidar a Perú como un gran hub logístico, industrial y exportador de la región.

Como parte de la “Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay” solicitada por el Gobierno peruano, el precisó que desarrollo del eje no es lineal, sino que avanza por fases.

Sin embargo, la evolución de un nodo portuario a un clúster logístico industrial no está garantizada, sino que depende de cómo se realice el proceso.

Para que el eje avance más allá de su fase inicial de maduración y acceda a la fase de grandes resultados, el reto más importante es crear un sistema de gobernanza, precisó Felipe Manchón Contreras, consultor de CAF.

El factor clave de éxito radica en construir una gobernanza robusta sostenida estratégicamente en el tiempo que articule el Gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector empresarial privado, el sector de la academia con proyección exterior y proyección interior de ejecutividad, consenso y transversalidad”, comentó durante un foro de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

LEA TAMBIÉN: Zonas Económicas Especiales cerca de su reglamento, ¿qué dicen 4 ministerios clave?
Chancay avanza como hub logístico, pero sin estrategia industrial, podría volverse solo un puerto importador. Foto: Juan Carlos Guzmán/ Andina.
Chancay avanza como hub logístico, pero sin estrategia industrial, podría volverse solo un puerto importador. Foto: Juan Carlos Guzmán/ Andina.

Resaltó que existen casos internacionales de bien localizados estratégicamente que no han conseguido despegar a las fases más avanzadas principalmente por una gobernanza insuficiente o interrumpida.

Tenemos ejemplos internacionales significativos como los casos de Singapur, de Uruguay, el de Corea del Norte, en que sin una gobernanza robusta y sostenida en el tiempo, interna y de proyección exterior, será altamente improbable alcanzar los objetivos estratégicos”, precisó.

Aparte de la necesidad de una gobernanza efectiva, el representante de CAF indicó que el estudio identificó otros desafíos cruciales en la fase inicial, como la congestión en Callao y la insuficiente conectividad terrestre entre Callao y Chancay.

Además, también advirtió un problema de especulación en la zona de , es decir, de un aumento manipulado de los precios del suelo, dificultando el desarrollo industrial.

Cabe mencionar que, en la fase de maduración, etapa inicial del proyecto que se estima durará entre 4 y 8 años, se busca que los puertos de Callao y Chancay funcionen juntos de manera eficiente. En tanto, en la fase de de grandes resultados implica la llegada sistemática de empresas de servicios industriales y tecnología de valor.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Mincetur: Puerto de Chancay mueve el 62% de las agroexportaciones hacia China
¿Frenos a las exportaciones peruanas? Esto observan desde el puerto de Chancay y Callao
Restringen ruta directa de camiones que conecta a los puertos Chancay y Callao: así impactará

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.