El proyecto del eje Callao-Chancay busca consolidar a Perú como un gran hub logístico, industrial y exportador de la región.

Como parte de la “Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay” solicitada por el Gobierno peruano, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) precisó que desarrollo del eje no es lineal, sino que avanza por fases.

Sin embargo, la evolución de un nodo portuario a un clúster logístico industrial no está garantizada, sino que depende de cómo se realice el proceso.

Para que el eje Callao-Chancay avance más allá de su fase inicial de maduración y acceda a la fase de grandes resultados, el reto más importante es crear un sistema de gobernanza , precisó Felipe Manchón Contreras, consultor de CAF.

“El factor clave de éxito radica en construir una gobernanza robusta sostenida estratégicamente en el tiempo que articule el Gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector empresarial privado, el sector de la academia con proyección exterior y proyección interior de ejecutividad, consenso y transversalidad”, comentó durante un foro de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Chancay avanza como hub logístico, pero sin estrategia industrial, podría volverse solo un puerto importador. Foto: Juan Carlos Guzmán/ Andina.

Resaltó que existen casos internacionales de hubs bien localizados estratégicamente que no han conseguido despegar a las fases más avanzadas principalmente por una gobernanza insuficiente o interrumpida.

“Tenemos ejemplos internacionales significativos como los casos de Singapur, de Uruguay, el de Corea del Norte, en que sin una gobernanza robusta y sostenida en el tiempo, interna y de proyección exterior, será altamente improbable alcanzar los objetivos estratégicos”, precisó.

Aparte de la necesidad de una gobernanza efectiva, el representante de CAF indicó que el estudio identificó otros desafíos cruciales en la fase inicial, como la congestión en Callao y la insuficiente conectividad terrestre entre Callao y Chancay .

Además, también advirtió un problema de especulación en la zona de Chancay, es decir, de un aumento manipulado de los precios del suelo, dificultando el desarrollo industrial.

Cabe mencionar que, en la fase de maduración, etapa inicial del proyecto que se estima durará entre 4 y 8 años, se busca que los puertos de Callao y Chancay funcionen juntos de manera eficiente. En tanto, en la fase de de grandes resultados implica la llegada sistemática de empresas de servicios industriales y tecnología de valor.