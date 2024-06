En conversación con Gestión, Juan Álvarez, alcalde de Chancay, indicó que cerca de 352 kilómetros cuadrados, es decir, el 40% del área total del distrito está urbanizado y es de uso agrícola.

“Desde el inicio de la construcción del puerto, la variación de precios ha ido escalando en la ciudad, especialmente en las zonas más cercanas al terminal marítimo. Actualmente, tenemos un 60% de territorio que aún está libre para inversiones, pero no se puede tener nada concreto hasta tener el Plan de Desarrollo Urbano”, indica.

Variación de precios

El burgomaestre recuerda que antes del anuncio de la construcción del megapuerto, los terrenos periurbanos tenían un costo de US$ 2 por m2. Actualmente, el precio en estas zonas ronda los US$ 35.

“Hace 15 años atrás, incluso, podíamos encontrar terrenos a US$ 1 el m2. Es decir, el valor del metro cuadrado en la zona periurbana ha aumentado un 1650%, aproximadamente. Ahora, el precio del suelo se va encareciendo mientras más cerca esté al puerto”, asegura Álvarez.

Según Cecilia Lecaros, directora ejecutiva de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), actualmente, Chancay tiene una diversidad de precios que son resultado, básicamente, de la especulación ante la falta de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

“Es importante precisar que todo lo que está junto al puerto de Chancay es propiedad del consorcio de las empresas chinas a cargo del proyecto. Saliendo de esta zona, podemos encontrar que el metro cuadrado asciende a los S/ 4,800 y en lugares un poco más alejados podemos encontrar precios de S/ 3,700 y va bajando hasta llegar a los S/ 1,500 el m2″, señala.

Por su parte, Fernando Velarde CEO de VeMás Consultoría, sostiene que los terrenos urbanos han duplicado su precio desde el 2016. “Los lotes urbanos tenían un precio medio entre los US$ 600 y US$ 700 por m2 y, tras el anuncio del proyecto del puerto de Chancay, este ha ido creciendo hasta llegar a los US$ 1,300 o US$ 1,400″.

Proyecciones y oportunidades

Según Velarde, la oferta inmobiliaria en la misma ciudad de Chancay es escasa y la mayoría de lotes que están en venta están más cerca a la ciudad de Huaral. Si bien la subida de precios en los terrenos de la ciudad es inminente, el sinceramiento de cifras se dará cuando se definan los usos alrededor del eje entre Huaral-Chancay.

“Se estima que la demanda de vivienda que va a generar el puerto abarcará 5 veces el espacio urbano que hoy en día ocupa el pueblo de Chancay. La demanda va a ser fuertísima, pero ya hemos visto en otras ciudades que menos del 10% de viviendas nuevas pertenecen a propuestas formales”, acota.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la ADI adelanta que las primeras inversiones inmobiliarias serán de usos industriales como los almacenes. Desde inicios del año pasado, Lecaros asegura que se ha incrementado la demanda para terrenos de almacenaje. En este caso, sostiene, estaríamos hablando de predios mayores a 5 hectáreas, porque se trata de containers.

“Este tipo de desarrollo de uso industrial se daría en la zona más cercana al puerto, ya que es un punto crucial comercialización marítima. Cuando llegan las embarcaciones y bajan los containers, tienen que esperar para el aduanaje o para ser comercializados. Entonces, la distancia y el tiempo entre el almacén y el puerto son fundamentales para bajar los costos de transporte”, explica.

Tanto los especialistas en desarrollo inmobiliario y el alcalde de Chancay hacen hincapié en tener listo el Plan de Desarrollo Urbano lo antes posible. “Mientras no exista este marco que defina los sectores y los usos del territorio, la especulación va a seguir dominando el mercado y las inmobiliarias y empresas formales van a retrasar su inversión. Hay un gran potencial comercial, también y ya hay varias empresas mexicanas y colombianas interesadas en invertir. Sin embargo, es necesario que se definan los sectores para un desarrollo urbano adecuado”, concluyó el alcalde.

