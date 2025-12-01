Mina Veladero de Barrick Mining Corp. en la provincia de San Juan, Argentina.
Mina Veladero de Barrick Mining Corp. en la provincia de San Juan, Argentina.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Barrick Mining Corp. estudia una oferta pública inicial (OPI) de sus activos de oro en Norteamérica mientras la minera canadiense lidia con un periodo de inestabilidad que incluye contratiempos operativos y cambios de gestión.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.