El directorio de la compañía autorizó a la gerencia a evaluar la venta de “una participación minoritaria pequeña” de una unidad que estaría conformada por las participaciones de Barrick en la empresa conjunta en Nevada y su mina Pueblo Viejo en República Dominicana, según indicó el lunes en un comunicado.

Las acciones de Barrick subían un 4.6% a US$ 43.25 a las 7:49 a.m. del lunes, antes del inicio de las operaciones regulares.

El anuncio se produce después de que el inversionista activista Elliott Investment Management LP adquirió una participación significativa en Barrick tras contratiempos como el alza de costos en Norteamérica, la pérdida de control de una mina clave en Mali que fue confiscada por la junta militar y la salida repentina de Mark Bristow como director ejecutivo en septiembre.

El director ejecutivo interino, Mark Hill , ya está implementando cambios —reorganizando la gestión y el modelo operativo regional— en un intento por mejorar un desempeño que dejó al productor de oro rezagado frente a sus pares en un momento de fuerte alza del precio del metal.

En octubre, Bloomberg informó que Newmont Corp. ha estudiado un acuerdo para tomar el control de las codiciadas minas de Nevada de Barrick.

Tras la OPI, Barrick mantendría una participación controladora en la nueva compañía, que también incluiría el descubrimiento aurífero Fourmile, de propiedad total de la empresa, en Nevada.

La gerencia analizará la medida hasta inicios de 2026 y comunicará al mercado los avances en febrero. Cualquier decisión aún requeriría la aprobación del directorio.

Las operaciones de Barrick en Pakistán, Mali y Papúa Nueva Guinea han afectado a sus acciones en los últimos años, mientras la compañía lidia con problemas operativos en cada país. Sus activos en Norteamérica, por su parte, se han beneficiado de expansiones recientes y de jurisdicciones más seguras, aunque los costos han aumentado y se han reportado accidentes mortales.

Las acciones de Barrick han rendido 15% en los últimos cinco años en términos anualizados, aproximadamente la mitad del promedio de su grupo de pares, según datos compilados por Bloomberg.