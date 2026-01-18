Luego de más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur no solo cerraron su acuerdo de libre comercio, sino que activaron una nueva fase de apertura económica con la mirada puesta en Asia y otros socios estratégicos, en un contexto internacional marcado por la guerra arancelaria de Estados Unidos y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

El tratado UE-Mercosur, firmado el sábado en Asunción, aún debe superar etapas internas para su entrada en vigor, pero ya perfila la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con una reducción o eliminación progresiva del 90% de los aranceles en un mercado integrado por cerca de 720 millones de personas.

Firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

Mercosur acelera su agenda comercial

El acuerdo con la UE se suma a una seguidilla de avances comerciales del Mercosur en los últimos dos años, periodo en el que el bloque —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— concretó tratados con Singapur y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La agenda no se detiene ahí. El Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos prevén cerrar este año las negociaciones de su acuerdo comercial, mientras que en diciembre pasado, durante la cumbre realizada en Foz de Iguazú, se anunció el inicio de conversaciones para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

Además, el bloque sudamericano acordó con Japón fortalecer sus relaciones bilaterales y se ha fijado un plazo de un año para ampliar el acuerdo de preferencias arancelarias vigente con la India desde 2003, que actualmente cubre apenas el 5% del intercambio comercial entre ambas partes.

“Estamos mirando con enorme atención un acuerdo con Japón, con Corea del Sur y con otros países de Asia, más allá de China, que es un socio estratégico para el Mercosur”, señaló el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ejerce la presidencia semestral del bloque.

Brasil impulsa la apertura hacia nuevos mercados

Brasil, principal economía del Mercosur, respalda esta estrategia de expansión. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el bloque continuará abriendo mercados y construyendo alianzas, con especial foco en Asia y Norteamérica.

“Seguiremos trabajando para abrir más mercados y construir nuevas alianzas en todo el mundo, en particular con Canadá, México, Vietnam, Japón y China”, indicó Lula en una declaración conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Río de Janeiro.

El mandatario brasileño ha destacado que, desde su retorno al poder en enero de 2023, Brasil ha logrado abrir alrededor de 500 nuevos mercados internacionales para sus productos.

Un tablero global en reconfiguración

La intensificación de las negociaciones comerciales ocurre en un escenario global atravesado por la política arancelaria de Estados Unidos y el avance de China en sectores estratégicos, como los minerales críticos, esenciales para la transición energética, la digitalización y la industria de defensa.

En ese contexto, tanto Europa como el denominado Sur Global buscan reducir dependencias excesivas. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic, reconoció que uno de los objetivos del acuerdo con el Mercosur es diversificar el abastecimiento de materias primas estratégicas, incluidas las tierras raras.

“Como europeos estamos pagando muy caro las dependencias que desarrollamos en los últimos 10 o 15 años. Queremos claramente diversificar”, afirmó el funcionario europeo.

La Unión Europea también mira a Asia

La UE sigue una estrategia similar. En septiembre pasado cerró un acuerdo de libre comercio con Indonesia y ahora concentra esfuerzos en avanzar hacia un tratado con la India.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán el próximo 27 de enero a Nueva Delhi para una cumbre de alto nivel con el primer ministro Narendra Modi, con el objetivo de destrabar las negociaciones comerciales.

Costa resumió la postura europea durante la firma del acuerdo en Asunción: fortalecer la seguridad económica mediante la apertura de nuevos mercados, la diversificación de cadenas de suministro y la reducción de dependencias excesivas.