El empresario chino Zhihua Yang no se presentará este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre sus reuniones extraoficiales con el presidente José Jerí. Así lo confirmó el titular de dicho grupo parlamentario, Elvis Vergara, quien cuestionó los argumentos esgrimidos por el extranjero para justificar su inasistencia.

Cabe precisar que Jerí se encuentra bajo escrutinio público por encuentros sostenidos con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno, específicamente en un chifa ubicado en el distrito de San Borja.

Según detalló Vergara, Yang remitió una carta a la comisión en la que señala que no asistirá porque priorizará primero su declaración ante el Ministerio Público. Además, sostuvo que, al ser ciudadano extranjero, no puede ser citado ni interrogado “así nomás” por el Parlamento.

“La carta que envía Zhihua Yang nos dice que no va a asistir a la comisión porque va a cumplir con el Ministerio Público primero. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás”, indicó el legislador.

El presidente de la comisión consideró que esta respuesta constituye, a su juicio, una evasión. “No quiere colaborar con la investigación”, afirmó.

Paradero incierto de Ji Wu Xiaodong

En paralelo, Vergara informó que el otro empresario chino vinculado a los encuentros con Jerí, Ji Wu Xiaodong, sí confirmó inicialmente su participación en la sesión de este miércoles. Sin embargo, surgieron dudas respecto a su paradero.

De acuerdo con el congresista, cuando personal de la comisión acudió al domicilio donde Xiaodong debería cumplir arresto domiciliario para notificarle formalmente la citación, no lo encontraron.

“Cuando fuimos a notificarle en el lugar donde estaría cumpliendo arresto domiciliario, no se le encontró. No había nadie. Es un inmueble que no está habitado. Aquí la pregunta a la Policía: ¿Quién está a cargo de custodiarlo? ¿Dónde cumple el arresto domiciliario?”, expresó.

Pese a ello, el legislador señaló que Xiaodong participará en la sesión vía Zoom, bajo el argumento de que se encuentra cumpliendo la medida restrictiva.

La Comisión de Fiscalización continúa indagando las circunstancias y el contenido de las reuniones sostenidas entre el mandatario y los empresarios extranjeros, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de dichos encuentros.