La empresa peruana Santolivo Group, dedicada a la agroindustria con alimentos elaborados con insumos locales como el aceite de oliva, apunta a ampliar su oferta a los mercados internacionales. De momento, la empresa cuenta con tres marcas de aceite de oliva, entre las que destacan, Santolivo y Oli, cuya propuesta de alta gama está dirigida a un público que valora y conoce sus bondades.

Santolivo proyecta capitalizar el reconomiento que ha obtenido su aceite de oliva —del mismo nombre—, con más de 17 premios internacionales en Italia, España, Israel y Argentina, a fin de lograr la internacionalización.

“Queremos validar no solo la calidad de la oferta nacional frente al mundo, sino prepararnos para dar el siguiente paso: iniciar el proceso de internacionalización en el 2026, llevando lo mejor de la agroindustria peruana (como el aceite de oliva y sal de Maras) a nuevos destinos”, indicó Luis Pineda, CEO de la empresa, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Portafolio de Santolivo Group

Además, del aceite de oliva, la firma comercializa sal de Maras, vinagre de manzana, aceitunas, miel de abeja y diversos condimentos. Asimismo, con la marca ‘De Abuela’ ofrece galletas, brownies y blondies (brownies sin chocolates).

Respecto a la sal de Maras, Pineda manifestó que la estrategia es evidenciar sus ventajas y cualidades (naturalidad, origen ancestral, sabor y su aporte en oligoelementos como hierro, zinc, manganeso, magnesio, entre otros).

“No solo nos hemos enfocado en la excelencia del contenido, sino en el diseño de un packaging que nos permita estar en las mejores góndolas del mundo”, finalizó.

El dato

Santolivo Group tiene alianzas estratégicas con productores del distrito de La Yarada-Los Palos (Tacna). “Realizamos capacitaciones frecuentes, lo que nos permite garantizar la calidad de los insumos y elaborar bienes con los estándares adecuados”, indicó Pineda.