Pacific Fruit procesa maracuyá, mango, jengibre, aguaymanto, arándano, guanábana, piña Golden y granada. (Foto: Difusion)
La empresa Pacific Fruit, especializada en la , proyecta realizar nuevas inversiones en los próximos meses, informó su gerente general, Vittorio Larco Sousa, a la.

“Estamos creciendo y tenemos la intención de aumentar nuestra capacidad productiva en planta y en campo. Evaluamos nuevos proyectos agrícolas y la adquisición de tecnología para envasado”, indicó el ejecutivo, cuya operación se concentra en la provincia de Cañete.

Actualmente, la compañía procesa maracuyá, mango, jengibre, aguaymanto, arándano, guanábana, piña Golden y granada, cuyos frutos comercializa en forma de pulpas, purés y jugos, tanto a granel (cilindros de 220 kilos y envases de 20, 5 y 3 kilos) como en formato de 1 kilo destinado al canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías).

En lo que corresponde a exportaciones, sus mercados destinos son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile; además, de Italia, España, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Austria y Francia. El 40% de lo que comercializa es orgánico.

La operación de Pacific Fruit se concentra en Cañete. (Foto: Difusión)
Fruta con oportunidades

Larco señaló que el cultivo de maracuyá tiene posibilidades y un alto potencial de exportación, pues se trata de una fruta muy valorada por la industria de concentrados, jugos, néctares, cosmética, entre otras.

“No solo hay un gran mercado para la presentación en frescos, sino para ser distribuido en otras presentaciones en el exterior. La demanda seguirá incrementándose y tenemos que estar preparados”, puntualizó.

Pacific Fruit cuenta con un vivero y provee de plantines con la genética adecuada a los agricultores. De hecho, la empresa mantiene alianzas estratégicas con agricultores de diversas zonas del país.

Pacific Fruit llega a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile; además, de Italia, España, Portugal, Reino Unido, entre otros países. (Foto: ADEX)
