La peruana Selva Industrial, especializada en la producción y venta de jugos, pulpas y concentrados de frutas tropicales, apunta a aumentar el nivel de producción en su planta productiva de Junín.

El gerente de Operaciones, Diego Bulos, señaló que parte de las inversiones de este 2025 estarán destinadas a aumentar en 40% la capacidad productiva de su planta en La Merced. El objetivo es enfocarse en productos orgánicos, una tendencia creciente en los mercados internacionales, donde su oferta llega a países de Europa, Estados Unidos, Chile y Japón.

De este modo, la compañía proyecta la ampliación de su oferta de productos orgánicos este año, aguardando un crecimiento de 10%.

Además de la planta en La Merced, Selva Industrial cuenta con otro establecimiento productivo cerca del puerto del Callao . En ambas fábricas, opera sus líneas de jugos, pulpas y concentrados de maracuyá, piña y naranja; además de productos congelados bajo la tecnología IQF (Individual Quick Freezing), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Selva Industrial participa en ferias internacionales. (Foto: ADEX).

LEA TAMBIÉN: Boom de piña y jengibre orgánico impulsa expansión global de Selva Industrial

Materia prima de productos orgánicos

Con la ampliación de su oferta de productos orgánicos , Bulos afirmó que buscan consolidar su presencia en los mercados internacionales y su alianza con los productores que le proveen de materia prima.

“Uno de nuestros mayores logros ha sido establecer relaciones duraderas con agricultores de la selva central y el norte del país, a quienes apoyamos con asistencia técnica a fin de mejorar la calidad de su producción”, refirió.