La peruana Selva Industrial, especializada en la producción y venta de jugos, pulpas y concentrados de frutas tropicales, apunta a aumentar el nivel de producción en su planta productiva de Junín.
El gerente de Operaciones, Diego Bulos, señaló que parte de las inversiones de este 2025 estarán destinadas a aumentar en 40% la capacidad productiva de su planta en La Merced. El objetivo es enfocarse en productos orgánicos, una tendencia creciente en los mercados internacionales, donde su oferta llega a países de Europa, Estados Unidos, Chile y Japón.
De este modo, la compañía proyecta la ampliación de su oferta de productos orgánicos este año, aguardando un crecimiento de 10%.
Además de la planta en La Merced, Selva Industrial cuenta con otro establecimiento productivo cerca del puerto del Callao. En ambas fábricas, opera sus líneas de jugos, pulpas y concentrados de maracuyá, piña y naranja; además de productos congelados bajo la tecnología IQF (Individual Quick Freezing), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).
Materia prima de productos orgánicos
Con la ampliación de su oferta de productos orgánicos, Bulos afirmó que buscan consolidar su presencia en los mercados internacionales y su alianza con los productores que le proveen de materia prima.
“Uno de nuestros mayores logros ha sido establecer relaciones duraderas con agricultores de la selva central y el norte del país, a quienes apoyamos con asistencia técnica a fin de mejorar la calidad de su producción”, refirió.