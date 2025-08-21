Selva Industrial se dedica a la producción y venta de jugos, pulpas y concentrados de frutas tropicales. (Foto: ADEX).
Selva Industrial se dedica a la producción y venta de jugos, pulpas y concentrados de frutas tropicales. (Foto: ADEX).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La peruana , apunta a aumentar el nivel de producción en su planta productiva de Junín.

El gerente de Operaciones, Diego Bulos, señaló que parte de las inversiones de este 2025 estarán destinadas a aumentar en 40% la capacidad productiva de su planta en La Merced. El objetivo es enfocarse en productos orgánicos, una tendencia creciente en los mercados internacionales, donde su oferta llega a países de Europa, Estados Unidos, Chile y Japón.

De este modo, la compañía proyecta la ampliación de su oferta de productos orgánicos este año, aguardando un crecimiento de 10%.

Además de la planta en La Merced, Selva Industrial cuenta con otro establecimiento productivo cerca del puerto del Callao. En ambas fábricas, opera sus líneas de jugos, pulpas y concentrados de maracuyá, piña y naranja; además de productos congelados bajo la tecnología IQF (Individual Quick Freezing), reportó la .

Selva Industrial participa en ferias internacionales. (Foto: ADEX).
Selva Industrial participa en ferias internacionales. (Foto: ADEX).
LEA TAMBIÉN: Boom de piña y jengibre orgánico impulsa expansión global de Selva Industrial

Materia prima de productos orgánicos

Con la ampliación de su oferta de productos orgánicos, Bulos afirmó que buscan consolidar su presencia en los mercados internacionales y su alianza con los productores que le proveen de materia prima.

“Uno de nuestros mayores logros ha sido establecer relaciones duraderas con agricultores de la selva central y el norte del país, a quienes apoyamos con asistencia técnica a fin de mejorar la calidad de su producción”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR

Estas cinco empresas superan los US$ 380 millones en exportaciones de frutas frescas
Exportación de jugos crecería hasta US$ 9 millones el 2028: sepa las tendencias de consumo
Dueña de jugos Líber suma nueva bebida, ¿qué prepara la empresa trujillana?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.