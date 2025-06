En los últimos años, el mercado peruano de jugos ha evidenciado un crecimiento, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, mayores preocupaciones por la salud y la sostenibilidad, así como la aceleración de canales de venta digitales. Según Euromonitor, este sector facturó aproximadamente US$ 450 millones en 2024, con un crecimiento interanual cercano al 6% gracias al dinamismo de los canales modernos.

Además, de acuerdo con la plataforma de análisis de datos ReportLinker, se espera que las exportaciones de jugos peruanos crezcan desde US$ 68 millones en 2023 hasta casi US$ 78 millones en 2028; mientras que, las importaciones subirían de US$ 8 millones en 2023 a US$ 9 millones en 2028. A su vez, en Latinoamérica, este segmento crecerá a un ritmo de 5% anual hasta 2030, favorecido por la demanda de soluciones cada vez más versátiles.

Ante este panorama de expansión, Tetra Pak, empresa especializada en ofrecer soluciones de envasado y procesamiento de alimentos y bebidas, comparte las principales tendencias de consumo en el mercado de jugos para este 2025.

Jugos premium: cuando un producto tiene atributos destacados como 100% natural, cultivado localmente, con diversos sabores, combinaciones únicas y envases personalizados, crea una impresión positiva y premium en los consumidores. Por lo que, esta tendencia surge para ofrecer a los más exigentes desde fórmulas de sabores exóticas (lúcuma, guanábana, camu camu) hasta nuevas texturas.

Jugos funcionales: los consumidores peruanos buscan bebidas que tengan buen sabor y que, al mismo tiempo, sean beneficiosas para el organismo. Esta combinación abre un abanico de oportunidades para que los productores de jugos puedan innovar en opciones como enriquecidos con probióticos, vitaminas u otras alternativas para mejorar la digestión, la inmunidad y aumentar la energía.

Sostenibilidad: cada vez más aumenta la preocupación de los consumidores por el cambio climático. De acuerdo con Mintel, el 65% de ellos piensa que “fácil de reciclar” es el atributo más importante en los envases, mientras que el 41% piensa que los envases de cartón son los que más contribuyen con el cuidado del medioambiente.

Ofrecer el producto adecuado en el envase adecuado es una prioridad, ya que los consumidores están tomando decisiones informadas sobre lo que compran y usan para intentar limitar su huella de carbono y, a su vez, su impacto en el entorno.

Etiquetas inteligentes: esta tendencia ofrece información en tiempo real sobre el producto a través de códigos QR. Actualmente, casi la mitad de consumidores comprueba el contenido de las bebidas antes de comprarlas y la mayoría valora sistemas de etiquetado claros. De acuerdo con Tetra Pak, estas etiquetas son solo el comienzo para desarrollar aplicaciones que ofrezcan datos como la temperatura interna y el tiempo restante antes de la fecha de caducidad, o que animen a los consumidores a probar nuevas recetas según la cantidad restante en el envase.

Practicidad: es una de las tendencias de estilo de vida más importantes que influyen en las decisiones de consumo de la generación Z y los millennials, que buscan opciones fáciles y rápidas que se adapten a sus vidas ajetreadas. Según Mintel, el 54% de ellos priorizan los envases prácticos, por lo que las cajitas de cartón para alimentos y bebidas satisfacen esta necesidad de manera óptima.

Adaptarse a estas nuevas tendencias significa diferenciarse y conectar de manera más profunda con un consumidor informado y comprometido. En tal sentido, las empresas que logren unificar innovación, transparencia y responsabilidad tendrán la llave para liderar el mercado peruano de jugos durante los próximos años.