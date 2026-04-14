Santolivo Group, compañía peruana especializada en aceite, sales y alimentos de valor agregado, advirtió que el mercado de aceite de oliva en Perú atraviesa un proceso de ajuste progresivo marcado por los efectos del fenómeno El Niño y el arrastre de campañas agrícolas previas, factores que vienen condicionando la oferta y la evolución de precios desde el 2023.

La compañía detalló que este escenario responde a una combinación de menor disponibilidad de aceituna, impactos climáticos recurrentes y una demanda que se mantiene en expansión.

“Si bien el 2025 mostró una recuperación parcial en la cosecha, esta no fue suficiente para estabilizar completamente los precios, mientras que el 2026 continúa presentando condiciones desafiantes para la producción”, indicó Luis Pineda, CEO de Santolivo Group.

Asimismo, añadió que la categoría ya no responde a la lógica de una sola campaña, sino a un ciclo acumulativo de eventos climáticos que afectan la productividad del olivo.

“Estamos frente a un ajuste estructural. El cambio climático está generando impactos persistentes en cada campaña, afectando tanto el volumen como la calidad del fruto”, afirmó.

Solo en 2023, la elaboración de aceite de oliva registró una caída de más del 65% respecto al año previo.

Perspectivas positivas para el consumo

En términos de precios en el mercado local, la compañía estimó que estos han acumulado incrementos de entre 30% y 40% desde el 2023, en línea con la menor producción local y la tensión en la oferta global.

“Actualmente, el aceite de oliva se mantiene en precios minoristas que fluctúan entre S/ 8 y S/ 12 por kilogramo, dependiendo de la calidad y origen”, precisó el ejecutivo.

Pese a este contexto, estimó que las perspectivas de la categoría siguen siendo positivas. El mercado peruano de aceite de oliva ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por una mayor preferencia por productos saludables y de valor agregado.

“Si bien el consumidor puede ajustar temporalmente sus volúmenes o migrar hacia opciones más accesibles, el interés por productos naturales, de calidad y asociados al bienestar sigue en expansión”, afirmó Pineda.

El desempeño de Santolivo Group y sus planes en 2026

Santolivo Group cerró el 2025 con un crecimiento superior al 40% frente al año anterior, impulsado principalmente por su ingreso al canal moderno. Las ventas en retail aumentaron en 65%, consolidando su presencia en supermercados.

El canal Horeca también registró un crecimiento cercano al 40%, manteniendo su relevancia para la empresa. Actualmente, la participación se distribuye en 70% retail y 30% Horeca.

A nivel de portafolio, su crecimiento estuvo impulsado por categorías como aceite de oliva y sal de Maras, además de innovaciones en formatos. Por ejemplo, productos como OLi Apachurrable ganaron rápida adopción en el mercado.

Para este año, Santolivo proyecta crecer 35%, apoyado en nuevos lanzamientos y expansión de categorías. El plan incluye inversiones superiores a US$ 500,000 en capacidad industrial y mejoras en plantas.

Además, evalúa su expansión a mercados como Brasil, Chile y Colombia. La meta es consolidarse en Perú y sentar bases para su crecimiento regional.

DATO CLAVE.