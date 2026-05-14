Leslie Gonzáles Cabanillas renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: El Peruano
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Redacción Gestión
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, mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

En el documento, la letrada señaló que la decisión responde a la situación que ha enfrentado en los últimos días.

“Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo”, se lee en el documento.

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En la carta, la abogada reivindicó su identidad y trayectoria profesional, donde destacó que su carrera se inició como cesigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y se ha construido en diversas instituciones públicas gracias a su esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio, sin favores ni herencias.

Ante los cuestionamientos públicos,

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“La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar. Asimismo, reconozco el control ciudadano que corresponde a quienes ejercemos cargos en el Estado; sin embargo, considero que dicho control no puede traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar y/o discriminación”, se lee en la carta.

Finalmente, agradeció la confianza depositada en ella para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales y

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Como se recuerda, , en la cual se integró a Magno García Chávarri, como presidente; Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas y Martin Antonio Salgado Arroyo.

Sin embargo, Cuarto Poder reveló que Lesli González Cabanillas es originaria de Chota, Cajamarca al igual que el exmandatario. Asimismo, sus padres también fueron docentes de la UGEL a la que perteneció Castillo.

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Además, en un comunicado del 8 de mayo,

Carta de renuncia de Lesli Gonzales a la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: El Comercio
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