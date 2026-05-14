La abogada Leslie González Cabanillas presentó su renuncia como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

En el documento, la letrada señaló que la decisión responde a la situación que ha enfrentado en los últimos días. González indicó que su salida se debe exclusivamente a lo que consideró y detalló como hostilidad sistemática, acoso mediático y discriminación por origen, lo que habría vulnerado su tranquilidad personal y familiar.

“Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo”, se lee en el documento.

En la carta, la abogada reivindicó su identidad y trayectoria profesional, donde destacó que su carrera se inició como cesigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y se ha construido en diversas instituciones públicas gracias a su esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio, sin favores ni herencias.

Ante los cuestionamientos públicos, González rechazó que su lugar de nacimiento o las opiniones de sus familiares sean usados para poner en duda su idoneidad profesional.

“La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar. Asimismo, reconozco el control ciudadano que corresponde a quienes ejercemos cargos en el Estado; sin embargo, considero que dicho control no puede traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar y/o discriminación”, se lee en la carta.

Finalmente, agradeció la confianza depositada en ella para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales y reiteró que se retira con la tranquilidad de haber ejercido sus funciones con integridad, independencia de criterio y respeto al Estado de derecho.

Como se recuerda, el ministro Luis Jiménez Borra, mediante una resolución, actualizó los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, en la cual se integró a Magno García Chávarri, como presidente; Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas y Martin Antonio Salgado Arroyo.

Sin embargo, Cuarto Poder reveló que Lesli González Cabanillas es originaria de Chota, Cajamarca al igual que el exmandatario. Asimismo, sus padres también fueron docentes de la UGEL a la que perteneció Castillo.

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Además, en un comunicado del 8 de mayo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) confirmó que declaró inadmisible una solicitud de gracias presidenciales a favor del expresidente Pedro Castillo.