14 de mayo del 2021. Hace 5 años
CASTILLO TIENE 44% Y KEIKO 41% EN PRIMER SIMULACRO DE VOTACIÓN
En simulacro, candidato de Perú Libre llega a 65% en el sur. Lideresa de Fuerza Popular a 50% en Lima. Vladimir Cerrón tuvo papel protagónico para cerrar alianza entre Perú Libre y el Frente Amplio. En intención de voto, la diferencia entre ambos candidatos se acorta de 5 a solo 2 puntos en una semana. Fujimorismo ya se reunió con más de 30 congresistas electos de cinco bancadas para fijar agenda común.
HABRÁ CONTROL DE PRECIOS EN LOS COLEGIOS PARA CASOS DE EMERGENCIA
Congreso aprobó proyecto y luego fracasó intento de reconsiderar la votación. Sector privado cuestiona norma. Iniciativa establece que las pensiones no estarán sujetas a intereses moratorios y penalidades. Tampoco se podrán subir aunque haya retiro de alumnos.
HOY EMPIEZA AVAL ESTATAL PARA DAR PRÉSTAMOS POR S/ 7,000 MLLS.
Entidades financieras podrán transferir temporalmente al BCR carteras de préstamos con garantía estatal. Beneficiará sobre todo a microfinancieras e impulsará créditos a mypes y de consumo. Las entidades financieras tienen a su disposición, desde hoy, una nueva herramienta para acceder a liquidez que les permita seguir colocando créditos a los sectores más afectados por el covid-19.