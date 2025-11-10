El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que presentará una propuesta para modificar la Convención de Caracas sobre asilo político ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) antes de fin de año.

De Zela indicó que varios países de la región han mostrado interés en la propuesta y tratarán de presentarla formalmente en diciembre.

“En el mundo diplomático, cuando uno hace un planteamiento de este tipo es difícil conseguir una respuesta inmediata. Lo que sí hemos recibido es expresiones de interés sobre ese tema, el planteamiento peruano ha sido recibido con mucho interés y eso ya es un magnífico comienzo”, mencionó en el programa Punto Final.

Asimismo, mencionó que se está haciendo un primer sondeo diplomático para ajustar la idea y que la recepción inicial ha sido positiva.

Sobre el caso de Betssy Chávez, quien se encuentra en la embajada mexicana en Lima, comentó que las relaciones bilaterales con México eran bajas y que dicho país evitaba una relación normal con Perú.

“Cuando ellos deciden darle el asilo a la señora Chávez es como la cereza en la torta. Ya no daba para más, eso es un signo claro de que no tenían ningún interés en arreglar con el Perú la situación, y por eso decidimos dar un mensaje fundamentalmente político, claro, de que hasta acá llegaba, que el Perú no iba a seguir aguantando”, mencionó.

Finalmente, justificó el aumento salarial del Servicio Diplomático y precisó que la decisión se adoptó en la Comisión de Presupuesto del Congreso y entrará en vigencia el 15 de diciembre.

“Esa no es una decisión nueva, ya se había tomado hace un tiempo cuando se trató en la Comisión de Presupuesto del Congreso el crédito suplementario que se requería para este año. En ese momento ese tema se vio y la decisión fue adoptada allí”, puntualizó.