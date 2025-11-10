Canciller llevará propuesta ante la OEA para modificar convención sobre asilo político. Foto: GEC.
Canciller llevará propuesta ante la OEA para modificar convención sobre asilo político. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) antes de fin de año.

De Zela indicó que

“En el mundo diplomático, cuando uno hace un planteamiento de este tipo es difícil conseguir una respuesta inmediata. Lo que sí hemos recibido es expresiones de interés sobre ese tema, el planteamiento peruano ha sido recibido con mucho interés y eso ya es un magnífico comienzo”, mencionó en el programa Punto Final.

LEA TAMBIÉN: Canciller sobre salvoconducto a Betssy Chávez: Es un tema que recién estamos analizando

Asimismo, mencionó que se está haciendo un primer sondeo diplomático para ajustar la idea y que la recepción inicial ha sido positiva.

Sobre , comentó que las relaciones bilaterales con México eran bajas y que dicho país evitaba una relación normal con Perú.

“Cuando ellos deciden darle el asilo a la señora Chávez es como la cereza en la torta. Ya no daba para más, eso es un signo claro de que no tenían ningún interés en arreglar con el Perú la situación, y por eso decidimos dar un mensaje fundamentalmente político, claro, de que hasta acá llegaba, que el Perú no iba a seguir aguantando”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez se asila en embajada de México y Perú rompe relación diplomática

Finalmente, justificó el aumento salarial del Servicio Diplomático y precisó que la decisión se adoptó en la Comisión de Presupuesto del Congreso y entrará en vigencia el 15 de diciembre.

“Esa no es una decisión nueva, ya se había tomado hace un tiempo cuando se trató en la Comisión de Presupuesto del Congreso el crédito suplementario que se requería para este año. En ese momento ese tema se vio y la decisión fue adoptada allí”, puntualizó.

El canciller mencionó que se está haciendo un primer sondeo diplomático para ajustar la idea y que la recepción inicial ha sido positiva. Foto: GEC.
El canciller mencionó que se está haciendo un primer sondeo diplomático para ajustar la idea y que la recepción inicial ha sido positiva. Foto: GEC.

TE PUEDE INTERESAR

Migraciones: encargada de la Embajada de México en Lima abandonó el Perú
José Jerí: Betssy Chávez no viajará a México, no hay plazo para que Perú defina salvoconducto
Cancillería aún no define salvoconducto de Betssy Chávez y abre consultas con países de la OEA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.