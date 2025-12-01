El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana creció en noviembre, tasa mensual, 0.11%. Aunque parezca un incremento acotado, lo cierto es que hay que mirar en detalle.

El reporte de “Variación de los indicadores de precios de la economía” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) evidencia que en la capital aumentaron los precios en 9 de 12 categorías de consumo durante noviembre.

La división con mayor alza de precios fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.41%), que también es la que tiene mayor peso en la medición. De hecho, los cinco productos que tuvieron el mayor impacto en el resultado mensual por el incremento en sus precios pertenecen a esta categoría.

En Lima aumentaron los precios en nueve de doce categorías de consumo durante noviembre. (Imagen: INEI)

¿Cuáles fueron los productos con mayores alzas?

El alza observada con la mayor incidencia en el resultado de noviembre fue la del precio del bonito, que subió 58.08%. Esto estaría relacionado a que durante ese mes se aplicó la veda reproductiva de este tipo de pescado.

De acuerdo con datos del Ministerio de la Producción (Produce), en los mercados mayoristas el bonito pasó a un promedio de S/ 7.60 por kilogramo.

Incluso a mediados del mes, el reporte de Produce indica que el kilo de bonito llegó hasta S/ 8.80 en los centros de abasto mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo. Estos precios habrían sido mayores en mercados que venden al por menor.

En pescados, también se reportó un alza en los precios del jurel (20.50%). Este pescado subió hasta S/ 8.20 el kilogramo en los mercados mayoristas.

Otra proteína que aumentó sus precios al consumidor fue el pollo eviscerado, aumentando en 2.05%. De acuerdo con datos del Sistema de Precios y Abastecimientos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), esta ave terminó el mes con un precio de S/ 10.17 por kilogramo en los mercados minoristas.

Los otros alimentos que tuvieron considerables aumentos en sus precios e incidencia en la canasta evaluada para el IPC fueron la mandarina (13.65%) y la palta fuerte (8.89%) .

Solo la mandarina -en su variedad malvácea- pasó de costar S/ 1.57 en octubre a un promedio de S/ 2.32 en noviembre, acorde al reporte del Midagri. Mientras que, en el caso de la palta fuerte, el precio subió de S/ 7.34 a S/ 7.42.

¿Qué productos bajaron sus precios?

Pese a que la categoría de alimentos fue la de mayor alza, este incremento se mitigó con las reducciones de precios de algunos productos. En ese sentido, el producto con la mayor caída de precios en noviembre fue el limón (-19.02%).

La data del Midagri muestra que el kilogramo de limón sutil de cajón pasó de costar S/ 2.99 en octubre a alcanzar un precio de S/ 2.13 en noviembre.

Durante ese mes también se redujeron los precios del tomate (-14.97%) y la maracuyá (-26.79), cayendo a S/ 2.60 y a S/ 3.87 el kilogramo, respectivamente.

Pero no solo bajaron los precios alimentos. El mes pasado también se reportó una reducción en las tarifas del consumo telefónico móvil (-2.30%) y de la electricidad residencial (-1.18%), este último por una actualización en los componentes de generación, transmisión y distribución.

Los cinco productos que tuvieron el mayor impacto en la inflación son de la categoría de alimentos. (Imagen: INEI)