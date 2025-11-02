Desde el 1 hasta el 30 de noviembre se aplicará la veda reproductiva del bonito (Sarda chiliensis chiliensis) en todo el ámbito marítimo del territorio nacional, anunció el Ministerio de la Producción (Produce)

Durante la veda, queda prohibida la extracción, transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento del bonito, salvo en los casos en que se cuente con documentación que demuestre que se pescó el recurso antes del inicio de la restricción.

Esta medida, adoptada en base a las recomendaciones científicas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), se establece luego que el monitoreo realizado indicara el periodo de mayor actividad reproductiva del bonito.

Según explicó el Imarpe, el bonito es una especie clave para la economía pesquera nacional y el equilibrio del ecosistema marino. Su mayor actividad reproductiva ocurre entre octubre y diciembre, cuando se agrupa cerca de la costa para desovar en aguas cálidas del norte y centro del país, cuya temperatura varía entre 15 °C y 22 °C.

El organismo científico indicó que permitir la reproducción del bonito en condiciones adecuadas favorece la renovación natural de su población, mantiene la productividad del ecosistema y asegura el sustento de miles de familias vinculadas a la pesca artesanal e industrial.

Además, resaltó que su distribución y abundancia pueden verse afectadas por factores ambientales, como el calentamiento del mar asociado a fenómenos como El Niño.