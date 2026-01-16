La Comisión Multisectorial del Enfen, con base en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta la fecha, así como en los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales, considera que, a partir de abril de 2026, las condiciones cálidas débiles son las más probables, persistiendo al menos hasta octubre de 2026, lo cual configuraría el desarrollo de un evento de El Niño Costero de magnitud débil.

En ese contexto, la comisión Enfen cambió el estado del sistema de alerta ante El Niño Costero/La Niña Costera de “No Activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”.

“Cabe resaltar que marzo sería el mes de transición a condiciones cálidas” señala el comunicado.

Por otro lado, indicó que en el Pacífico central es más probable una condición neutra desde enero hasta mayo de 2026. “A partir de junio y al menos hasta octubre de 2026, las condiciones cálidas débiles pasarían a ser las más probables”, agregó.

Para el trimestre enero–marzo 2026, se esperan, en promedio, precipitaciones dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte; no obstante, durante el mes de marzo se prevén condiciones de normales a superiores en la costa norte.

En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé que en los ríos de la vertiente Hidrográfica del Pacífico predominen caudales normales, sin descartar eventos de crecidas repentinas.

En cuanto a los recursos pesqueros, se prevé que, para las próximas semanas, la anchoveta del stock norte-centro presente una distribución dentro de las 30 millas de la costa, principalmente al norte del Callao.

Respecto a los recursos transzonales, se espera la disponibilidad de jurel, caballa, bonito y perico en el litoral peruano, acorde con su estacionalidad.

“Se recomienda a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres. Asimismo, se sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, para las acciones correspondientes”, añadió el Enfen.

Por otro lado, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del Enfen.