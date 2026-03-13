A su vez, según indicó Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), a Gestión, hasta la tarde de este jueves, aproximadamente un 70% de las empresas dueñas de camiones, agrupadas en 16 organizaciones gremiales que acordaron participar en la medida de protesta, estaban acatando .

Sus reclamos se originan no solo por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), que se solucionaría el 15 de marzo, sino por el encarecimiento de otros combustibles como las gasolinas y el diésel, y una presunta concertación en la fijación de sus precios por parte de algunos operadores de grifos, por lo cual pedían la supervisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Minem señala que incremento en precios de combustibles es irracional (Imagen: Andina)

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un comunicado, en el cual aseguró que existía stock e inventarios de gasolinas, diésel y GLP, y autonomía en su suministro para dos semanas, y que -por tal razón- el alza de precios de combustibles “no tiene fundamento”, recordando que la especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley.

Los transportistas también reclaman por la falta de soluciones a las extorsiones a las empresas del sector, y también por el mal estado de las carreteras debido a las intensas lluvias que afecta y encarece su circulación al interior del país.

Frente a todo ello, los transportistas piden la eliminación temporal de los impuestos al diésel, que constituye el 45% del precio por galón, la revisión del cobro de peajes, la reactivación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Precio del balón de gas se duplica en algunos distritos de Lima

Apagaron motores

Según el presidente de GTL, pese a que sus reuniones hasta ahora con las autoridades han resultado infructuosas, esperan sostener nuevos encuentros con el Poder Ejecutivo.

A diferencia de paralizaciones anteriores en que los transportistas solían bloquear carreteras, en esta ocasión, muchos transportistas optaron por el apagado de motores, la no salida de sus cocheras, o a realizar movilizaciones de protesta, según indicó Geovani Diez.

En algunos casos, el propio desabastecimiento de combustibles llevó a los transportistas a suspender su servicio, como ocurrió en el Callao, donde -según reportó Exitosa- seis camiones que venían de Arequipa con destino a Lima con carga de cebollas, papas y ajos, quedaron varados por no poder repostar.

¿Impacto en mercados?

Diez refirió que, además de Lima y Callao, en algunas regiones como Arequipa, Junín, y algunas del norte se había registrado una mayor participación de camioneros en esta medida de fuerza, que en otras localidades, y que esto había afectado el transporte de carga de productos perecibles a los mercados.

Al respecto, según reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el Gran Mercado Mayorista de Lima este jueves se registró un ingreso de 9,942 toneladas de productos agropecuarios, un aumento del 3.6% respecto a los últimos cuatro jueves, pero hubo una caída del 5.1% en el volumen de papa descargado (con 2,592 toneladas).

Algunas variedades de papa se incrementaron en 30% en el gran mercado mayorista de Lima

En ese mercado se produjo un incremento en el precio de algunas variedades de papa, como la Yungay, que se incrementó en 30.5%, ofreciéndose a S/1.93 por kilo, frente a los S/1.03 que costaban en los últimos siete días, en tanto la papa amarilla tuvo un alza del 15.6%.

A su vez, en el Mercado Mayorista N°2 de Frutas hubo una contracción del 3.1% en el volumen de frutas que recibió este jueves (con 2,608 toneladas).

Sin embargo, según el área de prensa del Midagri, el paro de transportistas de carga no tuvo impacto en el abastecimiento a los mercados mayoristas.

Carreteras bloqueadas, pero no por el paro

La para de los camioneros no significó bloqueo de vías. Las alertas de vías restringidas responden a los desastres naturales derivados de las intensas lluvias, que han ocasionado daños en la infraestructura de transportes de carga y personas al interior del territorio nacional.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta este jueves por la tarde se registraban 19 carreteras con tránsito entre totalmente bloqueado o restringido por desastres naturales originados por las fuertes lluvias.

HUAYCOS. LLUVIAS. BLOQUEO DE CARRETERA DE SELVA. HUAICO. PIEDRAS. TRANBORDO. Huancayo. Fotos\Herson Alcantara. 75053

De ese total, 10 vías estaban afectadas por la caída de huaycos, pérdida de la plataforma vial o activación de ríos y derrumbes, en las regiones Piura, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Lima y Junín.

Otras nueve vías estaban también afectadas por daños en la estructura en la vía nacional, de las cuales tres estaban con el tránsito vehicular totalmente interrumpido, una de ellas por la caída del puente Coyota, en la carretera Longitudinal del Norte, en la zona de Catac, en Áncash.