Un 75% de transportistas de carga habría acatado el paro nacional que convocaron gremios este jueves.
Elías García Olano
Elías García Olano

Ante la falta de acuerdos con el Gobierno de Perú para la atención de sus reclamos, un sector de transportistas de carga pesada con bases en Lima, Callao y el interior del país inició este jueves el paro nacional indefinido que habían anunciado.

