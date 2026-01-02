La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) dio la bienvenida a Luis Fernando Vergara como su nuevo presidente.

“Le deseamos una gestión exitosa, marcada por el diálogo, la innovación y el fortalecimiento del sistema de cajas municipales, en beneficio de la inclusión financiera ​y el desarrollo sostenible del país", indicó el gremio en su comunicado.

Vergara, también presidente del Directorio de Caja Cusco, entra en reemplazo de Jorge Solis, quien había sido reelegido como presidente para el periodo 2025-2028. Sin embargo, presentó su renuncia para enfocarse en el rubro político.

El anterior presidente enfatizó, hasta poco antes de terminar su gestión, puntos clave en la agenda del sector.

Uno de los más apremiantes es la lucha contra la inseguridad ciudadana que está afectando con mucha fuerza a las microfinancieras.

“De no adoptarse medidas urgentes para afrontar el problema del gota a gota, el sistema de microfinanzas dejaría de otorgar financiamiento por S/10,000 millones a las mypes al cierre del 2026 (contando los últimos dos años)”, advirtió hace algunos meses.

Alertó que las instituciones no solo están siendo más cautelosas en la colocación de crédito sino también han decidido cerrar algunas agencias por temor a ataques.