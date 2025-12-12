Movistar informó que culminó la implementación del bloqueo por geolocalización en tiempo real para prevenir la venta y activación no autorizada de chips móviles.

Explicó que con este sistema si un vendedor se aleja del punto de venta autorizado, la aplicación de ventas se bloqueará y no permitirá realizar la activación.

“Esta herramienta forma parte de la transformación que Movistar viene ejecutando en sus procesos de contratación desde hace varios meses para proteger la seguridad de sus clientes. Reiteramos que no autorizamos la venta ambulatoria de chips y que venimos ejecutando un plan integral para luchar contra esta problemática", señaló la empresa.

Además, indicó que han realizando operativos de fiscalización en zonas donde prolifera la venta informal.

Agregó que para contribuir con la labor de las autoridades, entregaron al Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Policía Nacional del Perú (PNP), Congreso de la República, Osiptel y Fiscalía, entre otras, una lista de más de 80 zonas donde se ha identificado esta problemática a nivel nacional, además de haber presentado más de 40 denuncias penales durante el último mes ante la PNP.

Indicó que algunas medidas que Movistar venía impulsando ya forman parte de la norma sectorial determinada por Osiptel para luchar contra la venta ilegal de chips. Entre ellas se encuentra la revalidación de titularidad en personas naturales con múltiples líneas a su nombre y consecuente anulación de líneas no revalidadas.