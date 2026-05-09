A poco más de un mes del tan ansiado inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una noticia ha remecido el panorama de uno de los productos más representativos del torneo. La FIFA confirmó que la editorial italiana Panini dejará de producir los álbumes oficiales del Mundial desde 2031, poniendo fin a una relación de más de 60 años.

Fueron generaciones de aficionados quienes crecieron coleccionando las tradicionales figuritas bajo el sello de Panini, presente desde México 1970 —con excepción de la Copa del Mundo de 1994— y convertida en una de las marcas más reconocidas entre los seguidores del fútbol.

Ahora, el organismo apostará por una nueva empresa para las próximas ediciones del certamen, marcando así el cierre de una era para millones de coleccionistas, quienes harán valer cada última adición de las míticas estampas del grupo italiano en sus libros. ¿Qué sucederá con las próximas ediciones y qué se sabe hasta ahora sobre esta histórica decisión?

¿Qué anunció la FIFA? ¿Quién entra por Panini?

La FIFA fichó a Fanatics —plataforma especializada en artículos deportivos digitales— a través de su marca Topps Trading Cards para asumir la producción de los álbumes oficiales del Mundial, a partir del 2031. Ambas compañías tienen origen en Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Topps cuenta con una amplia trayectoria en el mercado de coleccionables deportivos, con presencia en disciplinas como béisbol y baloncesto. Y es que, su irrupción en el mercado y revolución en el merchandising global ha supuesto una propuesta más atractiva para los intereses actuales de la FIFA, debido a la superioridad en términos económicos y el enfoque moderno que ofrece. A partir de 2031, la empresa se encargará de producir el histórico álbum de cromos en una decisión estratégica con la que la FIFA busca ampliar la conexión entre los aficionados y el fútbol.

“Con Fanatics, vemos que impulsan una innovación extraordinaria en el mundo de los artículos deportivos coleccionables, ofreciendo a los aficionados una nueva y significativa forma de conectar con sus equipos y jugadores favoritos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado oficial.

“Con Fanatics, vemos que impulsan una innovación extraordinaria en el mundo de los artículos deportivos coleccionables" , afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La gran apuesta por la innovación

La innovación a la que hace referencia Infantino contempla productos físicos y digitales, incorporando nuevas experiencias y activaciones para los coleccionistas. Entre las novedades destaca la inclusión de tarjetas especiales. Según Infantino, “incluye por primera vez el programa de parches de las camisetas de los jugadores”, utilizados por futbolistas durante partidos oficiales, las cuales posteriormente podrían ser entregadas como artículos autografiados. Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics, calificó de día histórico la expansión de su empresa tras el acuerdo dado con el organismo, debido al potencial internacional del deporte rey.

José Eduardo Manco, coordinador de la carrera de administración y negocios del Deporte de la UPC, destaca “La FIFA está probablemente en un proceso de renovación y buscar mayor cantidad de opciones a nivel de opciones comerciales y de monetizar sus distintos activos. Panini se visualiza, por lo menos desde la perspectiva comercial, como una propuesta más tradicional.” Algo que rescata Eduardo Manco, es el largo periodo que Panini operó dentro de este rubro, adueñándose prácticamente de la categoría. Un punto clave que supondría un reto significativo para Fanatics en términos de posicionamiento de marca. “Los coleccionables traen consigo como un ADN de factores tradicionales, sin embargo, eso no exime el hecho de que las nuevas generaciones ya también están buscando – y vienen con otra filosofía distinta – en la parte digital.” “Hay una serie de negocios alrededor de todo esto que puede hacer que las nuevas generaciones enganchen rápidamente”.

Por otro lado, José Ruidías, experto y docente en marketing en la universidad del Pacífico, identifica una lógica empresarial distinta en Fanatics. “La FIFA en este momento, está apostando por algo un poco más grande que el simple álbum en si mismo. Tienen una lógica mucho más moderna, mucha data, de analítica, de comercio digital, de experiencia, de coleccionables premium. Tal vez una forma más agresiva de monetizar ese tráfico.” Ruidías, concluye que Fanatics se encuentra más preparado para crear experiencias más conectadas y rentables para los intereses actuales de la FIFA. “Las marcas se tienen que replantear. Yo no descartaría que haya también un tema comercial detrás. Seguramente la FIFA vio que todavía había espacio para hacer crecer muchísimo más el negocio y está aprovechando la oportunidad. Las nuevas generaciones pueden estar empujando ese cambio.”

Tras décadas de vínculo con Panini, la FIFA apuesta ahora por nuevos formatos y experiencias digitales dentro del mercado global de coleccionables deportivos.Una cuestión de modernidad que voltearía décadas de tradición. Por el momento, gozamos del penúltimo álbum mundialista de Panini que, como si se tratara de una pronta despedida, ofrece una mayor cantidad de contenido. Cuenta con 112 páginas y 980 cromos, debido al nuevo formato del torneo que incluye esta vez a 48 selecciones participantes. En su totalidad, la copa mundial 2026 nos viene trayendo tanto novedades como interesantes disrupciones, aun cuando no hemos escuchado siquiera el pitazo inicial de inauguración.