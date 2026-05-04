La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego de que desde Gestión recogimos la alerta del Consejo Fiscal sobre que el espacio de recursos financieros es sumamente limitado para ejecutar y/o implementar las promesas presidenciales que se vienen realizando.

Fujimori indicó que, si bien se han aprobado una serie de leyes que otorgan mejoras relacionadas a aspectos remunerativos y pensionarios en el sector público, el próximo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que analizarlo, haciendo foco en su fuente de financiamiento y la capacidad de asumirlo.

“Sobre las leyes que buscan mejorar pensiones, sueldos, salarios, entiendo las expectativas que tienen muchos ciudadanos, pero también he señalado que se tiene que analizar con el próximo ministro de Economía y bajo una actitud responsable con respecto a los siguiente años. Tiene que evaluarse todo esto [las medidas aprobadas]”, señaló consultada por la prensa, en medio de una visita a una zona del distrito de San Martín de Porres.

El fin de semana, el Consejo Fiscal emitió un comunicado donde resaltó que el MEF reconozca, por primera vez al menos en este quinquenio, que las finanzas públicas se encuentran en un momento complicado en un documento oficial (Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029).

Posteriormente en entrevista con Gestión, el presidente del consejo, Alonso Segura, hizo foco en que el deterioro es tal que no hay dinero para ejecutar buena parte de las promesas que vienen realizando los candidatos presidenciales. Además, indicó que los tres candidatos cuenta con responsabilidad, pues sus partidos tuvieron representación en este Congreso.

Keiko Fujimori se pronunció sobre las finanzas públicas del país. | Foto: Cesar Campos / @photo.gec.

Fujimori saludó este tipo de pronunciamientos, aunque también advirtió sobre los problemas estructurales en el Estado para un eficiente manejo de los recursos públicos.

“También es verdad que los presupuestos no se utilizan como corresponde hace falta capacidad de gestión, tanto en el Gobierno central, como en el subnacional, las autoridades regionales, provinciales y municipales”, sostuvo.

“Recursos hay, lo que hace falta es tener la competencia, la capacidad, el sentido de urgencia para que las obras se hagan y nosotros como Fuerza Popular vamos a hacer todo para cumplir con las expectativas justas de la población, pero que hoy las autoridades no cumplen”, complementó.