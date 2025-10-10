Una actividad oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue suspendida este viernes en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) interviniera y detuviera a un sujeto armado que se encontraba a pocos metros del estrado donde la autoridad edil iniciaba su discurso.

El hecho ocurrió en la avenida Unión, sector Santa María, en la parte alta del distrito. Cuando López Aliaga comenzaba su intervención ante los vecinos, efectivos policiales detectaron entre el público a un hombre -de aproximadamente 30 años- que portaba un revólver con municiones.

El detenido se encontraba a unos 15 metros del estrado principal, lo que motivó la rápida reacción de los agentes y del equipo de seguridad del alcalde. En imágenes difundidas por medios locales, se aprecia el momento en que el asesor y la jefa de protocolo de López Aliaga suben al escenario para advertirle del peligro y pedirle que abandone el lugar.

De inmediato, el burgomaestre descendió del estrado y se dirigió a su vehículo oficial, retirándose acompañado por su comitiva.

Gracias a una eficiente labor de inteligencia, la @PoliciaPeru detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego en #VMT. Los agentes #PNP lo capturaron cuando se encontraba a inmediaciones de un evento del alcalde de #Lima, Rafael López Aliaga.



Video: cortesía @RPPNoticias pic.twitter.com/JxjJbW6H5j — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 10, 2025

Un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo declaró que el detenido habría tenido la intención de disparar contra el alcalde de Lima.

“[¿Qué pretendía este hombre?] Disparar al alcalde [¿A Rafael López Aliaga?] Sí”, indicó brevemente el efectivo a RPP.

La identidad del sujeto no ha sido revelada hasta el momento. Fue trasladado a la sede del Depincri de VMT para las investigaciones correspondientes y la verificación del arma incautada.

El incidente generó preocupación entre los asistentes y obligó a cancelar por completo la actividad municipal. La Policía se mantiene en el lugar para continuar con las diligencias.