Un personaje que forma parte del círculo más cercano al presidente interino José Jerí, cuenta con una condena judicial, según reveló esta noche Panorama

Se trata de Gina Gálvez Saldaña, una figura clave y próxima al presidente interino, quien fue sentenciada en primera instancia en mayo pasado a cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el reportaje. Además, se le impuso cinco años de inhabilitación y una reparación civil de 108,000 soles.

Ambos trabajaron juntos en 2019 y 2020 en la gestión del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, un aliado de Somos Perú, partido político con fuerte influencia en sus círculos.

Gálvez Saldaña fue gerenta general del Gobierno Regional de Áncash, donde recibió la condena por haber contratado a siete personas de su entorno sin concursos ni procesos legales, favoreciendo a allegados.

El dominical señala que apeló la sentencia.

Desde 2024 fue designada asesora en la Comisión de Descentralización del Congreso con un sueldo de 12,000 soles, bajo la presidencia de Ana Zegarra, también de Somos Perú.

Registros oficiales confirman la presencia habitual de Gálvez en Palacio de Gobierno, entrando y saliendo como “particular”, y participando activamente al lado del presidente Jerí en actos públicos y tomas de decisiones.

A pesar de su condena y procesos judiciales en curso, Gálvez mantiene un rol importante dentro del entorno presidencial, destacándose por su influencia y cercanía con el mandatario.

Gina Gálvez participa activamente al lado del presidente José Jerí en actos públicos. Foto: Captura Panorama

Palacio niega vínculo laboral con Gálvez

En Palacio de Gobierno sostuvieron que el presidente Jerí la ha invitado a algunas actividades, pero que Gálvez no tiene participación laboral con Palacio de Gobierno.

Indicaron que Gálvez tiene un vínculo de confraternidad con el mandatario.