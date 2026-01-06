“Todo el mundo llama a su asesor financiero o a su family office preguntando ‘¿dónde invertimos?, ¿cómo aprovechamos esto? Tú eres venezolano, ¿puedes buscar activos allí?’”, dijo Elliot Dornbusch en una entrevista. “Y yo les digo: ¿están locos?”.

La decisión del gobierno de Estados Unidos de sacar a Maduro y su promesa de trabajar con los elementos restantes del régimen venezolano mientras promueve inversiones en la industria petrolera no funcionará ni ayudará a generar mayor prosperidad en el país, escribió Dornbusch en una carta a sus inversores a la que tuvo acceso Bloomberg el martes. “La transición política debe venir primero”, afirmó.

Dornbusch creció en Venezuela y estudió economía, incluida la industria petrolera, antes de fundar una empresa constructora. Se fue del país en 2003, bajo el gobierno de Hugo Chávez, después de que este reestructurara la estatal Petróleos de Venezuela SA, y desde entonces vive en EE.UU., donde fundó CV Advisors en 2009. La firma, con sede en Aventura, Florida, trabaja con 135 familias e instituciones y administra US$ 15,000 millones en activos.

“La crisis en el núcleo de Venezuela es profunda y sistémica. No puede resolverse simplemente removiendo a un solo líder o derribando a una figura del régimen”, escribió. “Esperar un cambio transformador mientras se deja intacto a los miles que facilitaron, se beneficiaron y sostuvieron esta corrupción es irreal”.

Desde la sorpresiva detención de Maduro y su esposa en una base militar en Caracas a primera hora del sábado, la administración de Donald Trump ha prometido trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez —quien fue vicepresidenta durante el mandato de Maduro— para reactivar la deteriorada industria petrolera del país y aprovechar las mayores reservas del mundo.

Esto ha generado interrogantes sobre cómo invertir ante el cambio geopolítico, desde bonos en default hasta posibles apuestas en capital privado, ETF o bienes raíces.

“No se puede aprovechar esta situación. No se puede ir a invertir en Venezuela porque no hay libertad a largo plazo, ni democracia, ni Estado de derecho”, concluyó.