Actualmente, la petrolera estatal es menos solvente y viable que hace cinco años.  (Foto: Andina)
Actualmente, la petrolera estatal es menos solvente y viable que hace cinco años.  (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos E. Paredes
Carlos E. Paredes

1. El inicio de este 2026 estuvo marcado por dos noticias trascendentales. Primero, el 31 de diciembre último se publicó el Decreto de Urgencia 010-2025 que viabiliza la reorganización integral de Petroperú, poniendo fin a una época de opacidad, ineficiencia y despilfarro fiscal. La segunda noticia fue la operación militar de los Estados Unidos que condujo a la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero en Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: ProInversión, encargada en reestructuración de petrolera, descarta privatización
Petroperú: pérdidas exceden el 50% de capital social sin que MEF y Minem discutan esta crisis
Operadores petroleros exigen a Jerí solución para más de US$ 120 millones que Petroperú les debe
MEF sobre Petroperú: “Hemos pedido un calendario súper acelerado a ProInversión”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.