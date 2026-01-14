Ministro del Interior es citado por Estado de Emergencia y proceso de compra de avión Antonov. Foto: Mininter
Ministro del Interior es citado por Estado de Emergencia y proceso de compra de avión Antonov. Foto: Mininter
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro del Interior,

Con 9 votos a favor, este grupo parlamentario aprobó esta citación, la cual se deberá coordinar a la brevedad el día y la hora en donde se llevará a cabo.

Como se recuerda, El 21 de diciembre de 2025 fue la primera vez que se prorrogó esta medida en el actual gobierno de José Jerí, como respuesta al incremento de la criminalidad organizada.

LEA TAMBIÉN: Mininter anuncia aplicación de pruebas del polígrafo a personal de la PNP

Por otro lado, , pese a que un informe de la Contraloría General de la República determinó que la aeronave no cumplía requisitos técnicos básicos, según reveló el diario La República.

“La OGAF del Mininter adjudicó la buena pro de la contratación internacional (…) a un postor cuya oferta no cumpliría con lo exigido en las bases administrativas, generando el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas”, concluye el informe.

LEA TAMBIÉN: Gobierno del Perú anuncia nuevas medidas migratorias ante captura de Nicolás Maduro

MEF y Minem también fueron citados.

En otro momento, , para que informen sobre el decreto que establece medidas extraordinarias para reorganizar Petroperú.

Con ello, ambos ministros deberán detallar sobre la transferencia de montos específicos, como

La Comisión de Fiscalización también aprobó citar a los titulares del MEF y de Energía y Minas, por el decreto que establece medidas extraordinarias para reorganizar Petroperú. Foto: Congreso
La Comisión de Fiscalización también aprobó citar a los titulares del MEF y de Energía y Minas, por el decreto que establece medidas extraordinarias para reorganizar Petroperú. Foto: Congreso

TE PUEDE INTERESAR

Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo
Más de S/ 10,500 millones que debían ir a obras en “el olvido”, ¿quiénes sí gastaron?
Ministerio del Interior designó a nuevo director de la Dirección General de Inteligencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.