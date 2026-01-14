La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que detalle los resultados del Estado de Emergencia y sobre el proceso de compra del avión Antonov AN-74, para la Policía Nacional del Perú (PNP).

Con 9 votos a favor, este grupo parlamentario aprobó esta citación, la cual se deberá coordinar a la brevedad el día y la hora en donde se llevará a cabo.

Como se recuerda, el Ejecutivo anunció la ampliación del Estado de Emergencia en Lima y Callao, con el objetivo de combatir la delincuencia. El 21 de diciembre de 2025 fue la primera vez que se prorrogó esta medida en el actual gobierno de José Jerí, como respuesta al incremento de la criminalidad organizada.

LEA TAMBIÉN: Mininter anuncia aplicación de pruebas del polígrafo a personal de la PNP

Por otro lado, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión modelo Antonov AN-74 a la empresa Aero Express FZE, pese a que un informe de la Contraloría General de la República determinó que la aeronave no cumplía requisitos técnicos básicos, según reveló el diario La República.

“La OGAF del Mininter adjudicó la buena pro de la contratación internacional (…) a un postor cuya oferta no cumpliría con lo exigido en las bases administrativas, generando el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas”, concluye el informe.

LEA TAMBIÉN: Gobierno del Perú anuncia nuevas medidas migratorias ante captura de Nicolás Maduro

MEF y Minem también fueron citados.

En otro momento, el mismo grupo parlamentario aprobó citar a los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, Denisse Miralles y Luis Bravo, respectivamente, para que informen sobre el decreto que establece medidas extraordinarias para reorganizar Petroperú.

Con ello, ambos ministros deberán detallar sobre la transferencia de montos específicos, como los 86 millones de soles para financiar estudios técnicos, o de 240 millones de soles para financiar el proceso de reducción de personal.