El presidente de la República, José Jerí, afirmó que no renunciará a su cargo y negó haber incurrido en hechos irregulares o ilícitos, en medio de los cuestionamientos por sus reuniones no registradas con un empresario chino fuera de Palacio de Gobierno. En una entrevista exclusiva con América Noticias, el mandatario sostuvo que ha reconocido errores, pero rechazó haber mentido al país. “No he aceptado ningún hecho irregular ni ilícito. Se está aprovechando esta situación para atacar la investidura presidencial y afectar el proceso electoral, cuya transparencia y presupuesto es mi deber garantizar”, señaló.

Jerí insistió en que existe un intento de desestabilización y de distorsionar hechos que calificó como “actos comunes” de su gestión, con el objetivo de alterar un proceso electoral que ya ha sido convocado. En esa línea, remarcó que no ha faltado a la verdad y que su gobierno mantendrá el compromiso de asegurar la imparcialidad del proceso. Además, confirmó que el presidente del Consejo de Ministros continuará en el cargo, descartando cambios en el Gabinete.

Consultado directamente sobre una eventual dimisión, el jefe de Estado fue enfático: “No. Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar”. Añadió que acudirá a la Comisión de Fiscalización para responder a los cuestionamientos y evitar, dijo, que se sigan tergiversando sus acciones. “No le he mentido al país ni he hecho nada ilícito” , subrayó.

Las cuestionadas reuniones

Sobre las visitas al chifa de San Luis y al Market Capón, ambas vinculadas al empresario chino Zhihua Yang, conocido como “Johnny”, Jerí sostuvo que se trata de un mismo hecho que ha sido fragmentado y distorsionado. Indicó que acudió a dichos lugares en actividades que calificó como habituales, como comer o realizar compras, y reconoció que el error fue la forma en que se presentó, lo que generó suspicacias y desconfianza ciudadana.

En relación con su ingreso al Market Capón el pasado 6 de enero, cuando el local se encontraba clausurado, el presidente afirmó que desconocía dicha situación. Señaló que acudió acompañado de su equipo de seguridad y que realizó compras, incluyendo algunos cuadros, rechazando que exista algún trasfondo irregular en esa visita.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua.

El rol del empresario chino en el chifa

Durante la entrevista, el presidente también se refirió a la presencia de Ji Wu Xiaodong, empresario chino investigado por presuntos vínculos con actividades ilegales, en los encuentros registrados fuera de Palacio de Gobierno. Jerí señaló que este personaje habría estado presente en el chifa como parte del personal que atendía el local y aseguró que no sostuvo reuniones privadas con él. “Ha estado, por ejemplo, en el chifa, sirviendo la comida” , afirmó.

El mandatario explicó que, cuando acude a un restaurante, no suele indagar sobre la identidad o los antecedentes de quienes trabajan en el lugar, ya sea cocineros o meseros. En ese sentido, indicó que su presencia en el chifa no implicó coordinación alguna ni conocimiento previo sobre la situación legal de las personas que se encontraban allí. “Cuando uno va a un chifa, no está preguntando si la persona es el cocinero o el mesero”, sostuvo, al rechazar que exista algún vínculo irregular con empresarios chinos más allá de una relación social vinculada al local.

Llamada captada en video y versión sobre Indecopi

Consultado por la conversación telefónica que sostuvo durante una de sus visitas al local de Zhihua Yang, y que fue registrada en video, el mandatario dijo no recordar con quién habló. Como se recuerda, en la imágenes se le vio a Jerí conversando por su celular de manera ofuscada con su interlocutor. Eso sí, rechazó que la llamada haya estado vinculada al empresario.

En esa línea, negó de manera categórica haber contactado a funcionarios de Indecopi para influir en alguna resolución vinculada al cierre del local . Aseguró que no mantiene comunicación directa con dicha entidad “en ningún nivel” y que cualquier pronunciamiento responde a procedimientos iniciados con anterioridad a su visita.

Jerí también negó haber recibido a Ji Wu Xiaodong en Palacio de Gobierno y descartó que este le haya solicitado favores o gestiones. Según afirmó, la aparición de esta persona en los registros audiovisuales responde únicamente a su cercanía con el dueño del establecimiento y al contexto habitual de sus visitas al chifa. “Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo Johnny”, indicó, reiterando que no tuvo conocimiento de eventuales procesos judiciales que involucren a dicho empresario.

Finalmente, el jefe de Estado indicó que ya no mantiene una relación cercana con Zhihua Yang y que se ha distanciado de él al considerar que su entorno ha terminado perjudicando su imagen y generando intentos de desestabilización. Reiteró que se ha puesto a disposición de la Fiscalía y que, tras acudir a la Comisión de Fiscalización, ofrecerá una conferencia de prensa para despejar cualquier duda pendiente.

Ernesto Álvarez continuará en la PCM

En otro momento, el presidente aclaró que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, continuará en el cargo. “Sí, claro que sí”, enfatizó Jerí tras la consulta.

Asimismo, ante las declaraciones del titular del Gabinete Ministerial, quien sostuvo que el presidente “cayó en una trampa” por parte del empresario chino, Jerí evitó hablar sobre dicha hipótesis.

“Las investigaciones lo dirán, pero lo cierto es que distorsionar maliciosamente actos comunes, como ir a un restaurante, a un chifa o comprar en la tienda, están siendo usados para desestabilizar”, indicó el mandatario.

Jerí añadió que, a su juicio, lo que hay es un ánimo de desestabilización y un complot que debe ser esclarecido.

“Yo no mentí al país, más bien se está aprovechando la situación justamente para atacar la investidura presidencial más allá de mi error que ya he reconocido”, acotó.

Por otro lado, sobre otras declaraciones del premier Álvarez, quien indicó que Jerí se había dejado llevar por “elogios de su juventud”, el mandatario acotó que seguirá tomando decisiones firmes en su gobierno.

“No (me he dejado llevar). A mis 39 años, pese a que me puedan criticar el tema de la edad, creo que he tomado decisiones, y sigo tomando decisiones”, puntualizó.