A pocas horas de su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, ya se presentó una moción de censura contra el presidente José Jerí en medio de los cuestionamientos por sus reuniones informales con el empresario chino Zhihua Yang.

En total, son 20 los congresistas que firmaron la moción de censura, la cual ya ha sido recibida por Mesa de Partes del Legislativo.

“Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, escribió en X la congresista Ruth Luque, una de las impulsoras de esta medida.

Entre los firmantes están:

Silvana Robles

Victor Cutipa

Margot Palacios

Carlos Zeballos

Alfredo Pariona

Wilson Quispe

Pasión Dávila

Elías Varas

Kira Alcarraz

Alex Flores

Edwin Martínez

Ruth Luque

Susel Paredes

Jaime Quito

Sigrid Bazán

Hamlet Echevarría

Karol Paredes

Flor Pablo

Flavio Cruz

Roberto Sánchez

José Jerí afronta una moción de censura firmada por congresistas de diversas bancadas. (Foto: Presidencia)

Cabe recordar que José Jerí deberá aclarar hoy ante la Comisión de Fiscalización los temas tratados, acuerdos alcanzados y relación de las personas que lo acompañaron a las reuniones realizadas fuera de su agenda oficial.

¿Qué sigue? El Congreso se encuentra en receso parlamentario hasta marzo, mes en el que comienza la legislatura. Mientras tanto, la Comisión Permanente lleva a cabo las actividades, mas no puede censurar, por lo que se aguarda la convocatoria de un Pleno extraordinario —por parte del encargado Fernando Rospigliosi— o, también, si se juntan 43 firmas para llamar a una sesión extraordinaria.

Al asumir la presidencia del Perú de manera interina por su rol como titular del Congreso, se opta por la censura en lugar de la vacancia.