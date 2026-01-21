A pocas horas de su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, ya se presentó una moción de censura contra el presidente José Jerí en medio de los cuestionamientos por sus reuniones informales con el empresario chino Zhihua Yang.
En total, son 20 los congresistas que firmaron la moción de censura, la cual ya ha sido recibida por Mesa de Partes del Legislativo.
“Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, escribió en X la congresista Ruth Luque, una de las impulsoras de esta medida.
Entre los firmantes están:
- Silvana Robles
- Victor Cutipa
- Margot Palacios
- Carlos Zeballos
- Alfredo Pariona
- Wilson Quispe
- Pasión Dávila
- Elías Varas
- Kira Alcarraz
- Alex Flores
- Edwin Martínez
- Ruth Luque
- Susel Paredes
- Jaime Quito
- Sigrid Bazán
- Hamlet Echevarría
- Karol Paredes
- Flor Pablo
- Flavio Cruz
- Roberto Sánchez
Cabe recordar que José Jerí deberá aclarar hoy ante la Comisión de Fiscalización los temas tratados, acuerdos alcanzados y relación de las personas que lo acompañaron a las reuniones realizadas fuera de su agenda oficial.
¿Qué sigue? El Congreso se encuentra en receso parlamentario hasta marzo, mes en el que comienza la legislatura. Mientras tanto, la Comisión Permanente lleva a cabo las actividades, mas no puede censurar, por lo que se aguarda la convocatoria de un Pleno extraordinario —por parte del encargado Fernando Rospigliosi— o, también, si se juntan 43 firmas para llamar a una sesión extraordinaria.
Al asumir la presidencia del Perú de manera interina por su rol como titular del Congreso, se opta por la censura en lugar de la vacancia.