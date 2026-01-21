El Ministerio Público realizó diligencias en el local comercial de Market Capón, en el centro de Lima, como parte de la investigación preliminar contra el presidente José Jerí tras visitar al empresario chino Zhihua Yang en dicho lugar.

El operativo, encabezado por la fiscal anticorrupción Diana Mayra Paico Guevara, tuvo como objetivo reunir información sobre la visita que Jerí hizo al lugar el 6 de enero, registrada en un video difundido por el dominical Cuarto Poder.

En la diligencia, se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad del local comercial para analizar los movimientos, horarios y acompañantes del mandatario.

Estas acciones se suman a otras previas como la intervención al chifa de San Borja, donde se reunió con Zhihua Yang el 26 de diciembre.

La Fiscalía determinará si en estas visitas del presidente a los establecimientos mencionados hubo irregularidades, en un contexto de cuestionamientos por presuntos vínculos con empresarios chinos y el posible uso de su cargo para favorecer intereses particulares.