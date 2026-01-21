Fiscalía realizó diligencias en local Market Capón tras visita de José Jerí a empresario chino. Foto: Captura Canal N
tras visitar al empresario chino Zhihua Yang en dicho lugar.

El operativo, encabezado por la fiscal anticorrupción Diana Mayra Paico Guevara, tuvo como objetivo

En la diligencia, se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad del local comercial para analizar los movimientos, horarios y acompañantes del mandatario.

LEA TAMBIÉN: Elio Riera, abogado de empresario Zhihua Yang: es probable que salgan más videos con José Jerí

Estas acciones se suman a otras previas como la intervención al chifa de San Borja, donde se reunió con Zhihua Yang el 26 de diciembre.

LEA TAMBIÉN: José Jerí bajo presión: mociones de censura, vacancia y las bancadas que evalúan respaldar su salida

La Fiscalía determinará si y el posible uso de su cargo para favorecer intereses particulares.

La Fiscalía solicitó los videos de las cámaras de seguridad del local comercial para analizar los movimientos, horarios y acompañantes del presidente Jerí. Foto: Cuarto Poder.
