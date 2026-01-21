La Asociación de Exportadores (Adex) solicitó al presidente José Jerí ofrecer explicaciones claras y objetivas sobre sus reuniones con dos empresarios chinos fuera de la agenda oficial.

A través de un comunicado, la entidad señaló que el país necesita transparencia por parte de sus autoridades, especialmente en un contexto preelectoral.

Adex enfatizó que la rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación legal y ética que debe cumplir toda autoridad pública. En ese sentido, exhortó al mandatario a actuar con integridad y dar detalles precisos sobre sus actividades, a fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Transparencia e institucionalidad ante cuestionamientos

Según el comunicado, la transparencia es un principio esencial para garantizar la institucionalidad democrática. ADEX advirtió que, a pocos meses de las elecciones generales, se vuelve fundamental preservar la continuidad institucional del país, reforzando los canales de confianza entre el Ejecutivo y la población.

La organización también se pronunció sobre la necesidad de alinear el discurso oficial con las acciones realizadas. “Una cosa es lo que dice el presidente y otra lo que dicen sus actos y aparentemente lo que dice la realidad”, se lee en el mensaje difundido por el gremio exportador.

José Jerí niega actos ilícitos y denuncia intento de desestabilización ante la Comisión de Fiscalización. Foto: GEC.

Adex recordó que la estabilidad política y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales para garantizar la paz social, atraer inversiones y promover la generación de empleo formal.

Señaló que, ante los recientes cuestionamientos, las autoridades deben actuar con mayor responsabilidad y coherencia frente al país.