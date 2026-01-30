Al analizar individualmente por producto, los siete primeros del top ten del ranking de rentabilidad elaborado por MC&F e IFEL al cierre del 2025 tienen un desempeño vinculado directamente con valores peruanos, en particular, acciones.

El Índice General de la BVL anotó la mayor alza (50.1%), seguido por un ETF (47.3%), que es un fondo cotizado que invierte predominantemente en instrumentos que tengan las mismas características o que sean sustancialmente idénticos a los componentes que se encuentren listados en la plaza limeña.

En tercer lugar, se ubicó el Índice Selectivo de la plaza limeña (46.4%), y desde el cuarto hasta el séptimo lugar figuran fondos mutuos que invierten en acciones locales, con retornos de entre 33.3% y 35%.

En contraste con el rendimiento de la BVL, los mercados externos rindieron menos. No solo la bolsa de Nueva York (17.9%), sino la de Frankfurt (39.7%), Londres (35.4%) y París (29.8%) en Europa. La excepción en el viejo continente fue Madrid que trepó 76.4%.

El rush del mercado bursátil local se extiende, pues en lo que va del 2026 escala 27.5%, con una performance muy superior a la de Wall Street (1.5%).

Rotación

La bolsa doméstica es impulsada desde el año pasado por una combinación de factores que actúan de modo sinérgico. Por un lado, una debilidad persistente del dólar a nivel global, que incentiva el apetito por riesgo y favoreció la rotación hacia activos fuera de EE.UU., así como una actividad económica local “resiliente”, indicó a Gestión Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research.

Asimismo, mencionó otros factores como los precios de los commodities, particularmente el cobre, que alcanzó niveles récord en el 2025 y en el presente año; y “valorizaciones atractivas (de las acciones peruanas), con holguras significativas tanto en términos relativos como históricos”.

Para Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, el factor preponderante que impulsó a la plaza limeña el año pasado fueron los precios de los metales.

Además, comentó que Wall Street ya venía de una subida “relevante” en el 2024, y eso explicaría en parte la moderación del 2025.

“Rendimientos muy altos tienden a ser anómalos porque al final el desempeño de largo plazo de una acción está vinculada al crecimiento de las utilidades”, afirmó.

Pérdidas

De los 256 instrumentos analizados, 126, es decir, la mitad, reportaron pérdidas, según MC&F e IFEL.

Las opciones en soles lograron una rentabilidad de 7.7% en promedio en el 2025. Sin embargo, las alternativas en dólares registraron pérdidas como media de 3.2%.

El ranking compara el rendimiento de los instrumentos en moneda nacional. Por ello, la caída del dólar frente al sol de 10.51% en el 2025 afectó a las opciones denominadas en billete verde.

“La depreciación cercana al 10% (del dólar frente al sol) registrada en el 2025 elevó el umbral (mínimo) de rentabilidad para los instrumentos denominados en moneda extranjera, que debieron compensar no solo el desempeño del activo subyacente, sino también el efecto cambiario. Las clases de activos de menor riesgo y duración, como la renta fija de corto plazo, enfrentaron mayores dificultades para superar dicha valla”, sostuvo Ramos.

Espada hizo alusión a los fondos mutuos, mercado donde hay alternativas mayoritariamente en dólares y en el que se ofrecen productos de renta variable que invierten en plazas extranjeras, como la bolsa neoyorquina, que el año pasado rindió menos que la peruana.

Según MC&F e IFEL, durante el año pasado, se registró una pérdida de 0.9% en promedio entre todos los instrumentos analizados.

Además, un 46.9% de las alternativas estudiadas superaron en su rendimiento a la inflación del periodo (1.5%).

“Si la inflación fue, por ejemplo, 10% y el retorno fue 10% (en ese mismo lapso de tiempo), en la práctica lo único que estás haciendo es mantener el valor real de tu patrimonio”, señaló Espada.

“Superar la inflación es condición necesaria para preservar y aumentar el poder adquisitivo del capital, ya que una rentabilidad nominal que no excede el alza del costo de vida implica, en la práctica, una pérdida de valor económico”, enfatizó Ramos.

Fondos mutuos

Los fondos mutuos registraron pérdidas de 1.7% en promedio en el 2025. No obstante, dicha categoría muestra una variación considerable en sus resultados, pues oscilan entre -15.3% y 29.1%.

Un 70% de los fondos mutuos está denominado en dólares aproximadamente. Así, la caída de la divisa afectó su rendimiento en soles.

El fondo más rentable fue el ETF mencionado previamente, que replica la limeña.

Fondos mutuos que invierten en acciones latinoamericanas y chinas también presentaron un buen desempeño.

Sin embargo, las mayores pérdidas fueron acumuladas por fondos sofisticados que se caracterizan, además, por estar denominados en la divisa estadounidense y dirigirse a inversionistas institucionales.

Así, quienes perdieron más en el 2025 fueron los que invirtieron en SF Nota Estructurada X Scotia Fondos, Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos y SF Institucional Renta $ VII Scotia Fondos , y, en lugar de mantener su inversión la liquidaron, realizando la pérdida.

Mercados emergentes, con mejores perspectivas

Los depósitos en soles en las entidades financieras acumularon rendimientos de 4.6% en promedio durante el año pasado, según la consultora MC&F e IFEL. En primer lugar, se encuentran los depósitos en soles de las cajas rurales, que registraron una ganancia promedio de 5.5%. Luego aparecen los depósitos en las financieras (5.2%), cajas municipales (5.0%) y bancos (3.5%).

En lo que va del 2026, el dólar ha seguido perdiendo valor frente al sol, acumulando una caída de 0.54%.

“Quizás los mercados emergentes puedan seguir teniendo una mejor perspectiva que los desarrollados (en el 2026), principalmente porque las valoraciones, sobre todo hablando del sector tecnológico en Estados Unidos, ya están bastante elevadas”, opinó Espada.

11.1% fue la rentabilidad promedio de los fondos administrados por AFP en el 2025, según MC&F e IFEL.

