El rush del mercado bursátil local se extiende, pues en lo que va del 2026 escala 27.5%. (Foto: iStock)
El rush del mercado bursátil local se extiende, pues en lo que va del 2026 escala 27.5%. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El 2025 se caracterizó por un fuerte rally en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que subió 50.1%, ¿cómo se reflejó en los instrumentos disponibles para los inversionistas locales?

TE PUEDE INTERESAR

Euforia por oro lo dispara a US$ 5,100, ¿cuánto ganan peruanos que invirtieron en 2025?
El riesgo cambiario detrás del endeudamiento en dólares de los hogares peruanos
Acciones tecnológicas: ¿llegó el momento de venderlas? Esto opinan analistas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.