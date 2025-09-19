¿Puedo votar en las Elecciones 2026 con mi DNI azul? (Foto: Difusión)
¿Puedo votar en las Elecciones 2026 con mi DNI azul? (Foto: Difusión)
A pocos meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el avanza en la masificación del , el documento que reemplaza al clásico DNI azul de adultos y al DNI amarillo de menores.

La nueva versión promete mayor seguridad, firma digital y facilidades para trámites virtuales, en línea con la modernización del Estado.

LEA TAMBIÉN: JNE: solo 75,000 de peruanos en el extranjero tienen condiciones para el voto digital

La transición comenzó en agosto de 2025, cuando dejó de emitir los documentos tradicionales. Desde entonces, cualquier renovación o trámite por pérdida genera automáticamente la entrega del . Sin embargo, en el país todavía circulan millones de documentos azules, lo que ha despertado la duda de muchos electores: ¿qué pasará en las elecciones si aún tengo este documento?

La respuesta oficial es que los ciudadanos sí podrán votar con el DNI azul, siempre que esté vigente y coincida con la información del padrón electoral. El único impedimento será presentar un documento caducado.

aclara que el cese de emisión no invalida a los documentos ya entregados. Estos mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento impresa en cada uno. Es decir, no existe la obligación de cambiarlo de inmediato por el electrónico solo para sufragar.

LEA TAMBIÉN: Reniec: DNI azul y amarillo estarán en circulación solo hasta que caduquen

El caso de los jóvenes con DNI amarillo presenta una excepción interesante: si cumplen 18 años antes del 12 de abril, también podrán votar con ese documento, aunque luego deberán tramitar el nuevo electrónico para otros usos oficiales.

En conclusión, aunque el futuro de la identificación en Perú es digital, el histórico DNI azul todavía podrá abrir las puertas de las urnas en 2026. La recomendación de , sin embargo, es no esperar al último minuto: quienes tengan un documento próximo a vencer deberían renovarlo con anticipación para evitar contratiempos en la jornada electoral.

