DNI electrónico. (Foto: Andina)
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha dejado atrás la emisión del DNI azul y amarillo para acelerar la transición hacia la identidad digital. De ahora en adelante, solo tramitará el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico 3.0 para adultos y menores de edad en todo el Perú.

El organismo detalló que, hasta el 31 de diciembre de 2025, el trámite tendrá un precio promocional que implica el mismo costo que el documento convencional: S/ 30 para mayores de 17 años y S/ 16 para menores. Cabe recordar que, en el caso de adultos, el precio ha bajado S/ 11, toda vez que antes costaba S/ 41.

Cabe recordar que los pagos realizados antes del 27 de agosto para el azul o amarillo seguirán siendo válidos para obtener el nuevo carné sin recargo.

El DNI 3.0 tendrá una vigencia de diez años en adultos y de tres en menores de hasta 12 años. Incorpora 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico y un código QR que permite la verificación en entornos digitales y físicos.

aseguró que la emisión del nuevo documento no afectará la validez de los DNI previos (azul y amarillo), que seguirán vigentes hasta su fecha de caducidad.

El proceso para el cambio de DNI azul al DNI electrónico 3.0 es presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional.

Para iniciar el proceso y obtener tu DNI electrónico deberás acercarte a cualquier oficina de la Reniec.

