El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que imponga un mandato de prisión preventiva de 18 meses al exjuez supremo César Hinostroza, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con el caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El pedido fue presentado el 27 de agosto por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Esta entidad investiga a Hinostroza por su rol como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, específicamente por la tramitación de tres hábeas corpus a favor de los ciudadanos Orlando Velásquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

El pedido de prisión preventiva fue entregado al juez Juan Carlos Checkley, quien fijó una audiencia virtual para el miércoles 10 de septiembre a las 2:30 pm, en la que participarán las partes involucradas para evaluar la solicitud y emitir una decisión al respecto.

El caso “Cuellos Blancos del Puerto” fue destapado en 2018 tras la difusión de audios obtenidos mediante interceptaciones telefónicas, en los que funcionarios presuntamente negociaban favores judiciales y designaciones a cambio de sobornos y tráfico de influencias.

El exjuez César Hinostroza se enfrenta a otras investigaciones fiscales y existe una solicitud pendiente de extradición ante las autoridades de Bélgica, país donde reside actualmente.