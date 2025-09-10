Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso “Cuellos Blancos”. Foto: gob.pe
Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso “Cuellos Blancos”. Foto: gob.pe
solicitó al que imponga un mandato de prisión preventiva de 18 meses al , en el marco de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con el

El pedido fue presentado el 27 de agosto por la por Funcionarios Públicos.

Esta entidad por su rol como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, específicamente por la tramitación de tres hábeas corpus a favor de los ciudadanos Orlando Velásquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

LEA TAMBIÉN: Comisión acusa “poca seriedad” del Poder Judicial y Fiscalía por demora en entrega de documentos

de prisión preventiva fue entregado a, quien fijó una audiencia virtual para el miércoles 10 de septiembre a las 2:30 pm, en la que participarán las partes involucradas para evaluar la solicitud y emitir una decisión al respecto.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez: Fiscalía solicitó 12 meses de impedimento de salida del país en su contra

fue destapado en 2018 tras la difusión de audios obtenidos mediante interceptaciones telefónicas, en los que funcionarios presuntamente negociaban favores judiciales y designaciones a cambio de sobornos y tráfico de influencias.

El se enfrenta a otras investigaciones fiscales y existe una solicitud pendiente de extradición ante las autoridades de Bélgica, país donde reside actualmente.

