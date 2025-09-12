El congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu presentó este viernes su renuncia al grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), mediante un oficio dirigido al vocero de dicha bancada, Eduardo Salhuana.

En el documento oficial N.°041-2025/2026-JMLL/CR, Lizarzaburu explicó que su decisión responde a “motivos estrictamente personales, que escapan al ámbito político o partidario”.

“Agradezco por la oportunidad brindada y la apertura que se me brindó desde el primer día que pertenecí a la bancada, deseándoles el mayor de los éxitos en su labor parlamentaria”, señaló el parlamentario en el oficio firmado digitalmente.

Con esta decisión, Lizarzaburu se convierte en congresista no agrupado, reduciendo en un miembro la representación de APP en el Legislativo.

Hasta el momento, el partido no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la dimisión.

La renuncia se produce en un contexto en el que varias bancadas del Congreso atraviesan procesos de fragmentación y reacomodo político de cara a las próximas elecciones del 2026.