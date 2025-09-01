A ocho meses de las elecciones generales de abril del 2026, el partido Alianza para el Progreso (APP) anunció que ninguno de los actuales legisladores de su bancada implicados en el caso ‘mochasueldos’ postularán a la reelección; es decir, al Senado.

Así lo señaló el secretario general de dicha agrupación, Luis Valdez, tras precisar que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo y determinar las presuntas responsabilidades de dos legisladoras de su bancada implicadas en este caso: Rosio Torres y Magaly Ruiz.

“Tanto el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo. Ellos, como parlamentarios, tienen el derecho a la defensa y al debido proceso, y es allí donde tienen que develarse si hay algún tipo de responsabilidad”, indicó a Canal N.

“Por nuestra parte, nos queda sancionar moralmente a aquellos que han incurrido en algún tipo de falta. No (volverán a postular), lo digo desde ahora, no van a postular por APP”, añadió el también exgobernador de La Libertad.

Valdez recalcó que hoy en día tanto Torres como Ruiz “no tienen un espacio en APP”, más allá de que sean legisladoras elegidas por mandato popular.

“Hay instancias que tienen que responder frente a la sanción. Si no han podido desvirtuar estas imputaciones, deben activarse”, aseveró.

CALIFICA DE “REPROCHABLE” ESTOS CASOS, PERO NO HACE MEA CULPA

En otro momento, Valdez calificó de “reprochable” y “deplorable” este tipo de casos (’mochasueldos’) y consideró que los legisladores implicados deberían recibir toda la sanción que la ley ha establecido para este tipo de conductas.

Sin embargo, evitó hacer un mea culpa a nombre de APP por llevar al Parlamento a estas personas sin hacer ningún tipo de filtro.

“Si es así (que la mayoría es de APP), tienen que ser sancionados, que el Ministerio Público haga el trabajo. No conozco los entretelones ni los medios probatorios, no he podido revisar las carpetas”, sostuvo.

“El presidente del partido (César Acuña) y quien habla hemos sido bastante enfáticos, duros y firmes en rechazar este tipo de actos. Hemos sancionado a todos cuanto han incurrido en alguna falta grave y esta es una de ellas”, acotó.

