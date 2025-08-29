El congresista Carlos Anderson presentó su renuncia irrevocable al partido Perú Moderno, según consta en la carta dirigida a Mariela Aragón Arce, presidenta de la agrupación política. El documento fue recibido el 28 de agosto en la sede del partido.

Anderson, quien formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional, sostuvo que su decisión responde a un quiebre interno con la organización.

“He intentado, sin éxito, que Perú Moderno se convierta en una organización política transparente y respetuosa de su propia institucionalidad, pero no fui escuchado”, declaró en la misiva.

En su carta de renuncia, el parlamentario invocó el artículo 18 de la Ley de Partidos Políticos, que permite el retiro mediante una comunicación simple dirigida a las autoridades partidarias. Asimismo, precisó que su dimisión es de carácter definitivo y que seguirá ejerciendo sus derechos en el ámbito electoral de manera independiente.

Hasta el momento, la dirigencia del partido no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la renuncia.

En septiembre del 2024 el empresario Carlos Añaños también renunció a este partido, dejando así de lado su intención por ser presidente de la República para los próximos comicios.

La agrupación también estuvo envuelta en una polémica luego de que el dominical Cuarto Poder revelara que presuntamente se habría presentado firmas falsas para su inscripción.