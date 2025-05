El congresista (no agrupado) y precandidato por el partido Perú Moderno, Carlos Anderson, se pronunció luego de que la Comisión de Constitución del Congreso aprobara un dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador mencionó el regreso de este mecanismo podría generar un posible escenario donde congresistas, en el próximo Parlamento, puedan tener protección.

“Lo que pasa es que están planeando, o saben perfectamente bien que van a haber un montón de filtraciones, en la mayoría de estos partidos que creen que van a tener representación, van a haber muchos delincuentes en el próximo Congreso. Entonces hay que protegerlos", precisó.

Asimismo, se mostró en contra del regreso de este mecanismo al Parlamento.

“También en contra. Lo dije hace un rato. Me parece una vergüenza que haya sido vuelto nuevamente (...) No importa que haya evidentes hechos delictivos, no los pueden tocar, son intocables, y solamente van a ser tocables si es que el Congreso lo permite”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba viaje de Dina Boluarte a Ecuador

Sin embargo, Anderson mencionó que esto no significa que los congresistas estén exentos de no ser procesados.

“La inmunidad no es impunidad. No hay impunidad, sino una protección para evitar denuncias por naturaleza o de índole político. Los delitos comunes se procesarán normalmente como vienen siendo en este momento”, mencionó.

Además, explicó como se trabajaría este mecanismo dentro del Congreso.

“Para explicar la figura, lo que dice es que se va a dar un periodo de 30 días para que sea el congreso, no el Ministerio Público, sino el Congreso, el que evalúe o determine si un congresista de la república puede ser procesado. No estamos hablando de acusado, estamos hablando de la etapa inicial que puede ser procesado por el Ministerio Público. Y claro, uno se pregunta ¿y cuál va a ser el criterio que tenga el pleno del congreso para definir a quién sí y a quién no?”, puntualizó.

Con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la mesa de trabajo autorizó la reforma constitucional para el regreso de la inmunidad parlamentaria, propuesta por Wilson Soto de Acción Popular.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Erick Urbina precisó a Gestión que los congresistas han utilizado anteriormente este mecanismo para “ser intocables”.

“(La inmunidad parlamentaria) Se convirtió en una suerte de protección para que los congresistas entorpezcan el normal funcionamiento del Poder Judicial. Tuvimos varios casos en los que congresistas con casos judiciales, ganaban elección congresal y no podían ser sometidos a juicio ordinario por la inmunidad. Eran intocables”, indicó.